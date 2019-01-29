2045 yılından gelen zaman yolcusu 2019 için ilginç kehanetlerde bulundu

Adam Archon takma adıyla açıklama yapan zaman yolcusu 2045 yılından geldiğini iddia etti. 2045 yılında yaşadığını ve 2019 e gelmesine izin verilidğini söyleyen zaman yolcusu şaşırtıcı iddialarda bulundu. Zaman yolculuğu ayrıca 2019 yılında ortaya çıkacak olan sözde olaylar da dahil olmak üzere yakın gelecekle ilgili bir dizi tahminler ortaya koydu. 2019 yaşanacaklar bazı olayları ve gelecekteki ABD'de başkanınıda açıklayan zaman yolcusu yakın gelecek ile ilgili tahminleri ise şöyle sıraladı...



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