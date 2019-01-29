2045 yılından geldim dedi 2019 için ilginç kahanetlerde bulundu

Adam Archon takma adıyla açıklama yapan zaman yolcusu 2045 yılından geldiğini iddia etti. 2045 yılında yaşadığını ve 2019 e gelmesine izin verilidğini söyleyen zaman yolcusu şaşırtıcı iddialarda bulundu. Zaman yolculuğu ayrıca 2019 yılında ortaya çıkacak olan sözde olaylar da dahil olmak üzere yakın gelecekle ilgili bir dizi tahminler ortaya koydu. 2019 yaşanacaklar bazı olayları ve gelecekteki ABD'de başkanınıda açıklayan zaman yolcusu yakın gelecek ile ilgili tahminleri ise şöyle sıraladı...

Takma adı Adam Archon olan şahıs bir youtube kanalında yaptığı açıklamada 2045 yılından geldiğini söyledi. 2045 yılında yaşadığını ve 2019 e gelmesine izin verildiğini söyleyen zaman yolcusu yakın gelecek ile ilgili bir çok kehanetlerde bulundu.

UFO ARTIŞ OLACAK 2019 yılında UFO görünümünde artış olacağını söyleyen zaman yolcusu ve UFO'ların gelecekti yabancı uygarlıklarla temasta bulunacağını söyledi.

YENİ BİR ROBOT 2020 yılında yeni bir robot icat edilecek ve bir çok tartışmayı beraberinde getirecek dedi.