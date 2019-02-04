2030'dan geldi anlattıkları olay yarattı! Yeni kurulacak ülkenin isminin açıkladı

Zamanda yolculuk yaptığını iddia eden Noah isimli genç, açtığı sosyal medya hesabından gelecek yıllarda yaşanacağını iddia ettiği olayları anlatıyor. Hesabından videolar ve görüntüler paylaşan Noah isimli gencin özellikle İngiltere ile ilgili söyledikleri dikkat çekti. İngiltere'nin tekrar Avrupa Birliği'ne katılacağını öne süren Noah, Avrupa Birliği ülkelerinin tek bir çatı altında toplanacağını söyledi. Noah, İngiltere'nin bu yapılanmadan sonra aynı çatı altında toplandığı ülkelerle yeni oluşturulacak para birimini kullanacağını iddia etti. Ayrıca gelecekte insanların beynine çip takılacağını da söyleyen Noah, bu çipin beyin fonksiyonlarını artıracağını söyledi. Bununla yetinmeyen zaman yolcusu ayrıca küresel ısınmayla ilgili yeni bilgiler verdi. İşte detaylar...



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