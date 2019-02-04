2030'dan geldi anlattıkları olay yarattı! Yeni kurulacak ülkenin isminin açıkladı

2030'dan geldiğini iddia eden Noah isimli gencin anlattıkları olay yarattı. Yeni bir ülke kurulacağını söyleyen sözde zaman yolcusu İngiltere ile ilgili söyledikleri ise dikkat çekici. Zaman yolcusu ayrıca küresel ısınma ile ilgili şoke eden detaylar iddia etti.

2030'dan geldi anlattıkları olay yarattı! Yeni kurulacak ülkenin isminin açıkladı

Zamanda yolculuk yaptığını iddia eden Noah isimli genç, açtığı sosyal medya hesabından gelecek yıllarda yaşanacağını iddia ettiği olayları anlatıyor. Hesabından videolar ve görüntüler paylaşan Noah isimli gencin özellikle İngiltere ile ilgili söyledikleri dikkat çekti. İngiltere'nin tekrar Avrupa Birliği'ne katılacağını öne süren Noah, Avrupa Birliği ülkelerinin tek bir çatı altında toplanacağını söyledi. Noah, İngiltere'nin bu yapılanmadan sonra aynı çatı altında toplandığı ülkelerle yeni oluşturulacak para birimini kullanacağını iddia etti. Ayrıca gelecekte insanların beynine çip takılacağını da söyleyen Noah, bu çipin beyin fonksiyonlarını artıracağını söyledi. Bununla yetinmeyen zaman yolcusu ayrıca küresel ısınmayla ilgili yeni bilgiler verdi. İşte detaylar...

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2030'dan geldi anlattıkları olay yarattı! Yeni kurulacak ülkenin isminin açıkladı

2030 yılından geldiğini öne süren zaman yolcusu Noah'ın yeni açıklamaları şaşırttı.

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2030'dan geldi anlattıkları olay yarattı! Yeni kurulacak ülkenin isminin açıkladı

Noah şu günlerde Brexit sebebiyle sıkıntılı günler yaşayan İngiltere ve Avrupa ile ilgili konuştu.

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2030'dan geldi anlattıkları olay yarattı! Yeni kurulacak ülkenin isminin açıkladı

Noah'ın iddialarına göre İngiltere 2030 yılına kadar son derece şoke edici birtakım olaylarla yüzleşecek.

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