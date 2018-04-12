2030 yılından gelen Noah hükümet sırlarını ifşa etti

Son zamanların en popüler konularından biri haline gelen zaman yolculuğu konusunda en azından sözlerine en çok inanılması olası kişi 2030'dan gelen Noah.

İlk olarak geçtiğimiz aylarda gelecekle ilgili tuhaf iddiaları ile gündeme gelen Noah yalan makinesi testinde de başarıyla geçmesinin ardından bir anda tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başarmıştı. Noah'ın gelecekle ilgili iddiaları arasında yapay zeka, Donald Trump'ın geleceği ve insanların Mars'a ne zaman ayak basacağı gibi konular yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta Avustralyalı bir televizyon kanalı ile röportaj gerçekleştiren zaman yolcusu Noah, zamanda nasıl yolculuk yapabildiğine dair bazı bilgileri paylaştı. Avustralya'da yayın yapan 7News kanalına konuşan Noah, 2030 yılında hükümet için çalışan bir memur olduğunu söyledi. Çok gizli bir proje kapsamında çalıştığını belirten Noah, bir şeylerin yanlış gitmesi sonucu yanlış bir zamanda sıkışıp kaldığını ifade etti.

Noah ayrıca zamanda yolculuk kavramının gizli bir hükümet üssünde geliştirildiğini ve yolculuğun koşumlanan elektrik sayesinde gerçekleştiği detaylarını anlattı.

Konumunu belirtmemeyi tercih eden Noah açıklamalarına şu sözlerle devam etti: ''Her şeyin yanlış gittiği esnada çalışma arkadaşlarımla beraber görevdeydik. İçinde olmamamız gereken bir zamana doğru yolun ortasında hükümet tarafından ışınlandık. Zamanda yolculuk yaptığımda dev bir kubbenin altında özel kıyafetler giyindim ve elektrik beni taşıyabilecek kapasitedeydi. Kubbe ise gizli bir hükümet üssünde hiçliğin ortasında bulunuyordu.''

2030'DAN GELEN NOAH 2070'DEKİ HALİ İLE TANIŞTI

Noah ayrıca zamanda yolculuk yapmasına imkan kıldığını söylediği bilek implantlarının röntgen fotoğraflarını da gösterdi.

Noah'ın iddialarına göre önümüzdeki 12 yıl içinde yapay zeka kontrolü ele alacak ve Donald Trump 2020 yılında tekrar ABD başkanı seçilecek.

Noah ayrıca 2028 yılında insanların Mars'a ayak basacağını ve Martin Kuther King Jr.'nin torununun gelecekte ABD başkanı olacağını da söylemişti.