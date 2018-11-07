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2022 maaşları kasım ayı engelli maaş ödeme günleri

2022 maaşları kasım ayı engelli maaş ödeme günleri

Engelli maaşı ödemesi güncellendi, sistem değişti. 3 aydan 3 aya ödenen 2022 maaşı artık her ay ödenmeye başladı. Peki 433,68 lira ile 650,51 arasında değişen engelli maaşları kasım ayında ayın kaçında yatacak? İşte doğum tarihlerine göre kasım ayı 2022 maaşı ödeme günleri

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 13:20 - Güncelleme: 07-11-2018 13:00

Engelli aylığı ne zaman verilecek sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Her ay ödenmeye başlanan 2022 engelli aylığı 433,68 lira ile 650,51 lira arasında değişecek. Engelli maaşı almak için ise hane halkının gelirine bakılacak. Eğer kişi başı geliri 483,63 liranın altındaysa maaş bağlanacak. Üstündeyse ise engelli maaşı ödenmeyecek. Ayrıca 10 ay boyunca bankaya yatırılan engelli aylığını almayanların ödemeleri durdurulacak. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği yüzbinlerce kişiyi ilgilendiren müjde hayata geçti. 3 aylık dönemler halinde ödenen 65 yaş aylığı ve engelli aylıkları artık aylık olarak verilecek.

HESAP GELİRE GÖRE: Her ay yaşlılara 543,27 lira, yüzde 40-60 engeli olanlara 433,68 lira, yüzde 70 ve engeli olanlara 650,51 lira verilecek. Daha önce torba yasada yer alan uygulama ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, söz konusu aylıklardan yararlanmanın şartları şöyle olacak:

Yaşlı aylığında, aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın aylık bağlanacak kişinin kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınacak. Kişi başı düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden (483,63 liradan) az ise aylık bağlanacak.

10 AY KRİTERİ: Engelli aylıkları ve 18 yaş altı engelli aylıklarında ise hane içinde kişi başına düşen gelire bakılacak. Aynı evde yaşayan herkesin gelirlerine bakılarak kişi başı gelir 483,63 liranın altındaysa maaş bağlanacak.

10 ay boyunca bankaya yatırılan 65 yaş ve engelli aylığını almayanların ödemeleri durdurulacak.

Kişilerin geliri hesaplanırken çeşitli gelirlerin yanı sıra banka mevduatına da bakılıyordu. Katılım bankalarındaki tasarruflar da hesaplama kapsamına alındı.

ENGELLİ YA DA 2022 MAAŞI NEDİR: 2022 maaşı, toplumda genel olarak engelli maaşı/aylığı olarak bilinen, 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş olan, muhtaç kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun kapsamında bağlanan aylıktır. Kanuna göre engellilere üç tip maaş bağlanabiliyor. 18 yaşından büyük olan ve engellilik oranı yüzde 70 ve üzerinde olanlara, 18 yaşından büyük ve engellilik oranı yüzde 40 ila yüzde 69 arasında olanlara ve 18 yaş altı engelli yakını olan kişilere maaş bağlanıyor. Bu maaşlar 3 aylık periyotlar halinde ödenmektedir.

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR: Engellilik oranı yüzde 40 – yüzde 69 arası olanların aylıkları 433,67 TL. Engellilik oranı yüzde 70 ve üzeri olanların ise aylıkları 650,52 TL’

• Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her dönemin 5 inci günü.
• Dоğum tarihinin sоn rakamı 1 – 6 оlan kişilere her dönemin 6 ıncı günü.
• Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her dönemin 7 inci günü.
• Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her dönemin 8 inсi günü.
• Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her dönemin 9 uncu günü.
Ödeme yapılmaktadır.

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