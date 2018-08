2022 engelli maaşı ödemesi ayın kaçında verilecek bakanlık açıklaması

2022 engelli maaşları kurban bayramı öncesi hesaplara yatacak mı sorusunun cevabı için binlerce engelli vatandaş 2022 engelli maaşları kurban bayramı öncesi hesaplara yatacak mı? Yeni Çalışma Sosyal Hizmet ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt'ün yapacağı açıklamaya çevrildi.

Eski Başbakan Binali Yıldırım 24 Haziran genel seçimleri öncesi yaptığı açıklamada 3 ayda bir ödenen 2022 maaşlarının 266 liradan 500 liraya çıkardıklarını ve üç ayda bir 1500 lira alınacağı müjdesini vermişti. 2022 maaşları kurban bayramından önce yatmasını isteyen engelli vatandaş ise bakanlığı mesaj yağmuruna tuttu. Peki 2022 engelli maaşları kurbandan önce ödenecek mi, bu konuda henüz resmi bir açıklama yok.

2022 engelli aylıkları hangi aylarda ödenir: 2022 engelli aylıkları 65 yaş yaşlılık aylıkları ve engelli yakını aylıkları bir yılda 3’er aylık dönemlerde 4 defa ödenir. Ödeme günleri TC kimlik no da bulunan doğum tarihin son rakamına göre belirlenir ve o günlerde ödemeler PTT şubelerinden yapılır

2022 Maaşı Ödeme Günleri

• Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her dönemin 5 inci günü.

• Dоğum tarihinin sоn rakamı 1 – 6 оlan kişilere her dönemin 6 ıncı günü.

• Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her dönemin 7 inci günü.

• Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her dönemin 8 inсi günü.

• Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her dönemin 9 uncu günü.

Ödeme yapılmaktadır.