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2019'de yeni devlet modeli geliyor! Yeni baştan yapılanacak...

2019'de yeni devlet modeli geliyor! Yeni baştan yapılanacak...

Hükümetin, 2019’da yürürlüğe girecek ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş için sürdürdüğü çalışmalarda, en önemli başlığı, devletin yeniden yapılandırılması oluşturacak.

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Eklenme Tarihi: 31-12-2017 07:26 - Güncelleme: 31-12-2017 09:14

2019 yılında resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçecek olan Türkiye'de devletin organizasyon yapısı da sil baştan değişecek. Yeni sistemde devletin yeni yapılanması nasıl olacak? Cumhurbaşkanlığı yapılanması nasıl olacak?Hükümet yapılanması nasıl olacak?

5 KOMİSYON TÜM YASALARI DİZAYN EDECEK: Hürriyet'in haberine göre, uyum yasaları için kurulan beş komisyon, tüm yasaların yeni sisteme göre yeniden dizayn edilmesi ve ayıklanması için çalışacak. Bu komisyonlardan birinin çalışma sonuçları, 2019’da sistem değiştikten sonra görülecek. Devletin yeniden yapılanması ve personel rejimiyle ilgili tüm çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılacağı için, 2019’un kasım ayındaki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimin hemen arkasından hayata geçirilecek.

TBMM BAKANLIKLARLA İLGİLİ YASALARI KALDIRACAK: Yapılan plana göre, 2019 seçimlerinin ardından önce TBMM’de tüm bakanlıkların teşkilatlanmalarıyla ilgili düzenlemelerin yürürlükten kaldırılması gerekecek. Yasalara aykırı bir yapı kuralamayacağı için önce bakanlıklar ve kamu kurumlarının teşkilat yasaları lağvedilecek. Ardından Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile yeni teşkilatlanmalar yapılacak. Tüm çalışmanın seçimden sonraki bir ay içerisinde tamamlanması planlanacak.

BÜROKRATİK YAPI YENİDEN OLUŞTURULACAK: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için, bürokratik yapı yeniden oluşturulurken, ‘bürokratik oligarşiye izin vermeden, bürokratik devlet aklını korumak’ gerektiği dile getiriliyor. Bu çalışmaya göre, Cumhurbaşkanlığı’nda ‘savunma-güvenlik, kamu yöntemi ve ekonomi’ başlıklarında üçlü yapı kurulacak. Bu yapılar doğrudan Cumhurbaşkanı’na bağlı olacak. Bu görevleri takipten sorumlu ‘Cumhurbaşkanlığı Müsteşarlığı ve yardımcılarından’ oluşan yeni bir yapı kurulması da tartışılıyor. Bu durumda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği olmayacak.

50 ARA KADROYA TASFİYE: Bu çalışma, bakanlıkların yeniden yapılandırılmasını da kapsayacak. Bakan yardımcılıklarının veya müsteşarlıkların kalıp kalmayacağına da bu çalışmada karar verilecek. Her iki yapı aynı anda mevcut olmayacak, biri tercih edilecek. Sadece bakan yardımcılıklarının kalmasına karar verilirse, birden fazla olmaları da planlanabilecek. Bakanlıklardaki ara kadroların kaldırılması da gündeme gelecek. Yardımcılıkların sayısının azaltılacağı ve 50 kişiyi bulan bu ara kadroların kaldırılabileceği belirtiliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 31 Aralık 2017 10:05 Böyle yeniden yapılandırma falan iyi şeyler değil

    CEVAP YAZ 1 2
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