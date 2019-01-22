2019'da yılında yapılacak siyer sınav tarihi ne zaman hangi ay?

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hayatını anlama, yaptıklarını idrak etme, örnek alma ve topluma yansıtmak için Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından yapılan Siyer sınavı başvuruları başladı.

SİYER SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ: Siyer Sınavı için Başvurular 3 Aralık 2018 tarihinde başladı ve 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Başvurular www.peygambersevdalilari.com ve www.siyersinavi.com web sayfasından veya Peygamber Sevdalıları Vakfı’nca belirlenen herhangi bir sınav merkezi /noktası üzerinden yapılacaktır. Siyer Sınavı 17 Şubat 2019 tarihinde yapılacak olup sınav ve ödül sonuçları 2019 Mart ayında açıklanacak.

Toplumun her kesimini Peygamber Efendimiz(sav)’in mesajları ile buluşturarak, örnek hayatının öğrenilmesi ve

öğrenilenlerin hayatımızda tatbikini sağlamak ve Allah’ın rızasını kazanmak, toplumda okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine vesile olmak amacı taşıyan yarışma; Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından 2019 yılında “O’nu oku, O’nu Yaşa Ödüllü Siyer Sınavı” düzenlenecektir.

SINAV NASIL YAPILIYOR: Yarışma dört kategoride olup yazılı test usulü ile yapılacaktır. Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu oku, O’nu Yaşa Ödüllü Siyer Sınavı” yarışmasını organize eden yetkili üst kuruldur. Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu oku, O’nu Yaşa Ödüllü Siyer Sınavı” yarışmasında ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için yapılacak bilgi ölçme sınavıdır.

Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın Temsilcilik/üye/gönüllülerin bulunduğu veya uygun görülecek sayıda sınava girecek yarışmacı ve gönüllü gözetmen bulunmasına bağlı olarak yazılı sınavı gerçekleştirilir. Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından, sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin işbirliği ve katkısı ile organize edilmektedir.

YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI ve BAŞVURU

Kategoriler ve Sorumlu Olunan Kitaplar

Sınav Kategorileri

1. KATEGORİ: ( 4. Ve 5.Sınıf öğrencileri)

2.KATEGORİ: (6.- 7. ve 8. sınıf öğrencileri)

3.KATEGORİ: Lise Öğrencileri (9.- 10. - 11. ve 12.sınıf) ile Örgün Eğitimde okumayıp 2001 ve sonrası doğumlu olanlar

4.KATEGORİ: Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalanlar)

Sınavın Kitapları

1. KATEGORİ: Yazar Feyzullah ZEREY’in Semere Yayıncılıktan çıkan En Güzel örnek Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) adlı kitabı

2.KATEGORİ: Yazar Mehmet Ali GÖNÜL’ün Semere Yayıncılıktan çıkan Sevgili Peygamberimiz (aleyhissalatü vesselam) adlı kitabı

3.KATEGORİ: Yazar İdris ŞİMŞEK’in Semere Yayıncılıktan çıkan Hz. Muhammed’i (s.a.v) Tanımak adlı kitabı

4.KATEGORİ: Yazar Hüseyin Yıldız Semere Yayıncılıktan çıkan Resul-i Ekrem (aleyhissalatü vesselam) adlı kitabı

ONLİNE SINAV BAŞVURU YAPMA: Siyer Sınavı başvurusu, internet aracılığı ile ön başvuru yapıldıktan sonra Peygamber Sevdalıları Vakfı’nca belirlenen herhangi bir sınav merkezi / noktasında, belirlenen sınav kitabı temin edilip yapılan ön başvuru onaylattırılmalıdır. Başvuru tamamlandıktan sonra adaya, başvurusunun onaylandığına dair mesaj gönderilebileceği gibi adayın kendisi de başvurusunun onaylanıp onaylanmadığını internet adresinden kontrol etmesi gerekir. Siyer Sınavında her kategori için belirlenen sınav kitabı, Peygamber Sevdalıları Vakfı’nca belirlenen yerlerden/noktalarından temin edilecektir.

Vakfımızca daha önce herhangi bir bölgede düzenlenen siyer sınavlarında dereceye girip umre ödülü kazananlar, 2019 “O’nu oku, O’nu Yaşa Ödüllü Siyer Sınavı” na katılıp dereceye girseler dahi verilecek ödüllerin hiçbirinden yararlanamayacaktır.

Soruların hazırlanmasında, kitapçıkların korunması ve tasnifinde görev alanlar sınava giremeyecek, girse bile değerlendirmeye alınmayacaktır.

“O’nu oku, O’nu Yaşa Ödüllü Siyer Sınavı” nda dereceye girmek tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Başvuru şartlarını taşımayanlar, yanlış, yanıltıcı veya gerçek dışı beyanda bulunanlar ile sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilenler bu durumdan dolayı sınavları iptal edileceğinden her hangi bir hak iddia edemeyecektir. (Başvuru esnasında öğrenim bilgilerini yanlış verme veya optik formdaki bilgilerde eksik yanlış veya yanıltıcı kodlama vb. gibi)

Sınav şartnamesinde belirtilen koşullar dışında farklı bir durumla karşılaşıldığında, sınav komisyonunun vereceği karar kesin olup karara itiraz edilemez.

Sınav sonucunda dereceye girip umre ödüllü kazananlar, kendileri umreye gitmedikleri takdirde sadece birinci derece akrabalarından birini (anne, baba, eş, kardeş veya çocuklardan-18 yaş ve üstü-birini) yerine gönderebilir.

Umre ödülü kazanan veya kazananın yerine giden aday bayan ise mutlak surette bir mahreminin yanında olmasıgerekmektedir. Ancak kendileri ile gelecek mahreminin masrafları kendi şahsına aittir.

Umre için yol ücreti, barınma ve iaşe dışındaki masraflar(pasaport işlemleri, kalkış noktasına kadar ki yol masrafları, umreye gidecek kişiden kaynaklı fazla ücret ödemesi gibi masraflar) şahsa aittir. Hak edilen ödüller belirtilen dönem için geçerli olup, sonraki dönemlere devredilemez.

YARIŞMANIN YAPILACAĞI YERLER VE TARİHİ

Sınav, Peygamber Sevdalıları Vakfı’nca belirlenen ve http://www.peygambersevdalilari.com ve http://www.siyersinavi.com web sayfalarında yayınlanacak olan sınav merkezlerinde 17 Şubat PAZAR Günü 11:00-13:00 (TSİ) saatleri arasında erkek/bayan ayrı ayrı salonlarda olmak üzere tek oturumda aynı anda yapılacaktır. Ayrıca yarışmacılara, sınava giriş yerleri E-Posta/SMS yolu ile bilgilendirme yapılabilecektir.

YARIŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yarışmacılar sınava soğuk damgalı resmi kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet,Pasaport vb.) ile katılacaklardır.

Yarışmacılar sınava cep telefonu ile giremeyecektir. Yanlarında cep telefonu ile salona gelen adayların cep telefonları kapalı bir şekilde salon görevli masasında veya uygun bir yerde tutulacaktır. Telefonların mesuliyeti salona getirene ait olup, görevliler telefonun kayıp veya diğer olumsuz durumundan sorumlu değillerdir.

Sınav başladıktan sonra yanında cep telefonu tespit edilen, cep telefonu çalan vb. durumlar, sınav kurallarını ihlal sayılacak olup yarışmacının sınavı iptal edilecektir.

YARIŞMANIN ÖDÜLLLERİ

Tüm ödüller genel olarak aşağıdaki gibi dağıtılacaktır. Ayrıca il/ilçe bazında herhangi bir ödül verilmeyecek olup, umre ödülü kazananlar dağıtılan diğer ödüllerden yararlanamayacaktır.

Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Peygamber Sevdalıları Vakfı şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir