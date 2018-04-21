2019'da vizyon tarihi belli olan yabancı filmler

Süper kahraman filmlerinden bilim kurguya, korku filmlerinden animasyona kadar birçok film şimdiden vizyon takvimindeki yerini almış durumda. Gelin hep birlikte 2019 yılında sinemada izleyeceğimiz en heyecan verici filmlere bir göz atalım. İşte beyazperde'nin derlediği o liste Hellboy - 11 Ocak
Süper kahraman filmlerinden bilim kurguya, korku filmlerinden animasyona kadar birçok film şimdiden vizyon takvimindeki yerini almış durumda. Gelin hep birlikte 2019 yılında sinemada izleyeceğimiz en heyecan verici filmlere bir göz atalım. İşte beyazperde'nin derlediği o liste Glass - 18 Ocak
Süper kahraman filmlerinden bilim kurguya, korku filmlerinden animasyona kadar birçok film şimdiden vizyon takvimindeki yerini almış durumda. Gelin hep birlikte 2019 yılında sinemada izleyeceğimiz en heyecan verici filmlere bir göz atalım. İşte beyazperde'nin derlediği o liste Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3 - 25 Ocak
Süper kahraman filmlerinden bilim kurguya, korku filmlerinden animasyona kadar birçok film şimdiden vizyon takvimindeki yerini almış durumda. Gelin hep birlikte 2019 yılında sinemada izleyeceğimiz en heyecan verici filmlere bir göz atalım. İşte beyazperde'nin derlediği o liste Yeni Mutantlar - 22 Şubat
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