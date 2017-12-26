2019'da Erdoğan'a oy veririm diyenlerin oranı son anket sonuçları

MAK Danışmanlık Şirketi'nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki 23 il ve 101 ilçede 2 bin 445 kişiyle yaptığı Doğu ve Güneydoğu Özel Gündem Araştırması Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin önemli sonuçlar ortaya koydu. Doğu ve Güneydoğu’da yapılan ankette 2019 seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek yüzde 61’e ulaştı. Halk yaşananların sorumlusu olarak terör örgütü PKK’yı görüyor. Twitter

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ERDOĞAN SEVİLİYOR: "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aday olursa destekler misiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 61'i "evet" yanıtını verdi. Araştırmanın sonuç bölümünde "Bölgeye gelen hizmetler kadar eşit yurttaş algısını ve hissini çok net olarak ülkede hakim kılan, bölgeyi herhangi bir başka bölge şehrinden ayırmadan aynı netlikte hizmetler getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan bölge insanı tarafından çok seviliyor. Kararsızların matematiksel dağılımıyla oluşan tablo seçmenlerin üçte ikisinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a destek vereceğini göstermekte" denildi. Twitter

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SORUMLU PKK: "Yaşanan sorunların sorumlusu kim ve nedir?" sorusuna da katılanların yüzde 33'ü "PKK ve terör örgütleri", yüzde 12'si "Eğitimsizlik", yüzde 11'i "Dış güçler", yüzde 10'u "Eşitsizlik", yüzde 9'u "Ekonomik nedenler", yüzde 6'sı "Dini eğitim verilmemesi" yanıtı verdi. Twitter

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