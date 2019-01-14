2019'da dolar güçlü kalacak küresel ekonomiyi neler bekliyor?

Bu yıl küresel ekonomiye ilişkin diğer tahminler de emtia fiyatlarının inişli-çıkışlı yolculuğa başlaması, küresel enflasyon oranının yüzde 3'e yakın kalması, Fed’in faiz artırımı ve diğer merkez bankaların bunu izlemesi, doların güçlü kalacağı, politika şoklarının riskleri artırdığı ancak 2019’da resesyonu tetiklemesi için yeterli olmadığı şeklinde sıralandı.