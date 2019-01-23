2019'a damga vuracak 19 yeni teknoloji

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli teknoloji danışmanlık şirketi Lux Research, 2019 yılına damga vurması beklenen 19 dijital teknolojiyi sıraladı.Uzay teknolojilerinden sağlığa, arttırılmış gerçeklikten gıda teknolojilerine; dünyayı dönüştürme potansiyeline sahip teknolojileri açıklayan firmanın araştırmasının tepesinde yapay zeka yer alıyor. Listenin ilk beşi şöyle sıralanıyor:

1-Yapay zeka ve makine öğrenimi: Son bir yıl içinde 10 bin zeka patenti başvurusu yapıldı