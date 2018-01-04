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2019 seçimlerinde Gül Erdoğan'a rakip olursa sonuç ne olur?

2019 seçimlerinde Gül Erdoğan'a rakip olursa sonuç ne olur?

Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan 2019 başkanlık seçimlerinde rakip mi olacaklar? Ankara'da Abdullah Gül ile ilgili bomba senaryolar gündemde. Bunlardan en ihtimal dahilindeki ise Saadet Partisi'nden aday olacağı iddiası. Deniliyor ki böyle bir durumda Meral Akşener aday olmayacak ve Gül'e destek verecek. Peki Erdoğan ve Gül rakip olursa sonuç ne olur?

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Eklenme Tarihi: 04-01-2018 09:52 - Güncelleme: 04-01-2018 09:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile selefi Abdullah Gül arasında başlayan KHK polemiği, uzun süredir ikilinin arasında yaşanan "sessiz gerilimin" gün yüzüne çıkmasına yol açtı.

İktidarın uygulamalarına olan eleştirilerini hep düşük dozlu ve genellikle yakın çevresiyle paylaşarak yapan Gül'ün Erdoğan'la açık açık polemiğe girmesi, AK Parti kanadında "beklenmedik" bir durum olarak değerlendiriliyor ve bu nedenle de özellikle muhalefet çevrelerine de "adaylık" konusunda verdiği "mesaj" olarak yorumlanıyor.

GÜL 2019 SEÇİMLERİNDE ERDOĞAN'A RAKİP Mİ OLACAK?

Aslında Ankara'da en çok yanıtı aranan soru Gül'ün Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkıp çıkamayacağı. Bu konuda çeşitli olasılıklar konuşuluyor. AKP dahil, hiçbir partiye üye olmayan Abdullah Gül'ün adaylığının hiç de kolay olmayacağına dikkat çekiliyor.

Gül'ün Saadet Partisi'nden (SP) aday gösterilebileceği, hatta böyle bir durumda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçebileceğini yakın çevresine aktardığı iddialarını içeren kulis haberleri kamuoyuna yansıdı.

Bu konuda gözlerin çevrildiği SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gül'ün KHK eleştirisini "haklı bulduğunu" ve sırf bu açıklaması nedeniyle eski bir cumhurbaşkanının "hain ilan edilmesini hafsalasının almadığını" ifade ederek destek verdi. Ancak Karamollaoğlu, mutlaka cumhurbaşkanı adayı çıkaracaklarını belirtmekle birlikte Gül'ün adaylığı konusunda "Bu konularda konuşmak için çok erken" diyerek detay vermedi.

GÜL ADAY OLURSA KAZANABİLİR Mİ?

Gül'ün SP'den aday olması halinde, Erdoğan'ın AKP tabanından oy çalmaması için eski cumhurbaşkanına daha sert muhalefet edeceği ve kendi seçmeninden uzak tutma stratejisi izleyeceği tahmin ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve "Hayır" blokundaki siyasi partiler de ilk tura "kendi adayları ile girileceğini" şimdiden ilan ettiler.

"Hayır" blokunda yer alan partilerin bir tavır değişikliğine gitmemeleri halinde Gül'ün ikinci tura kalarak Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkmasının zor olacağı değerlendirmesi yapılıyor. Buna gerekçe olarak, Erdoğan'ın sert söylemiyle Gül'ü AKP tabanından uzaklaştıracağı, ikinci tura çıkması halinde de sol ve laik seçmenin Gül'e oy vermemek için sandığa gitmeyebileceği gösteriliyor.

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