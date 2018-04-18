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2019 seçimleri ne zaman? Erken seçim tarihi ne oldu?

2019 seçimleri ne zaman? Erken seçim tarihi ne oldu?

TÜRKİYE milletvekili gelen seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimi 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. Genel seçimlerden sonra 2019 yerel seçimleri için sandık başına gidilecek. Peki erken seçim tarihi belli oldu mu 2018 yılında ne zaman seçim yapılacak?

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 12:16 - Güncelleme: 18-04-2018 12:16

Türkiye genel seçimlere normal şartlarda 3 Kasım 2019 tarihinde gidecek. 2019 yılında yerel seçimlerde var. Haliyle hem genel seçimler hem de yerel seçimler aynı zamanda yapılabilir. 2019 seçimlerinin kesin tarihine YSK süreç tamamlandığında karar verecek. Ancak dün MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında gündemin rotasını değiştiren bir 'erken seçim' isteğinde bulundu. Bahçeli, "Türkiye 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimi bekleyemez. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili seçimini 26 Ağustos'ta yapalım" dedi.

Bu açıklamanın ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a döndü. Erdoğan son dakikada haberdar olduğu bu erken seçim isteği üzerine 'zirve' kararı aldı. O zirve bugün saat 13.30'da Beştepe'de gerçekleşecek. Şimdi herkes zirveden çıkacak erken seçim kararını ve tarihini bekliyor.

ERKEN SEÇİM TARİHİ NE OLUR KİM NE ZAMANI İSTİYOR? : MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin aklındaki tarihin 26 Ağustos 2018 olduğunu hepimiz biliyoruz. 26 Ağustos tarihi Kurban bayramı tatilene denk geldiğinden kamuoyunda pek rağbet görmedi. Kulislerde konuşulana göre AK Parti'nin aklındaki tarih de bu değil. Denilene göre Erdoğan'ın aklında Eylül ya da Kasım aylarına ilişkin 2 tarih var. Bunlardan ilki 16 Eylül diğeri ise 4 Kasım. 29 Ekim'de 3. havaalanı açılışı olacağından AK Parti'nin Kasım ayını tercih edeceği söyleniyor. Tüm bu 'tarih' kehanetleri saat 13.30'daki zirvede netleşecek.

26 AĞUSTOS 2018'DE KURBAN BAYRAMI TATİLİNDE ERKEN SEÇİM OLUR MU : Bu sene Kurban Bayramı'nın haftasonları ile birleştirildiğinde büyük olasılıkla 9 gün olacak. Haliyle erken seçim izin önerilen 26 Ağustos 2018 bayram tatiline denk gelecek. Bu tarih de seçime katılımı düşürecek. Kurban bayramı tarihleri şöyle;

20 Ağustos 2018 pazartesi : Kurban bayramı arefe günü
21 Ağustos 2018 salı : Kurban bayramı birinci günü
22 Ağustos 2018 çarşamba : Kurban bayramı ikinci günü
23 Ağustos 2018  perşembe : Kurban bayramı üçüncü günü
24 Ağustos 2018 cuma : Kurban bayramı döndüncü günü

BAHÇELİ ERKEN SEÇİM İÇİN NE DEDİ? : Devlet Bahçeli'nin yaptığı 'erken seçim' çağrısı ilk başka 'danışıklı dövüş' olarak nitelendi. Peki Bahçeli dün tam olarak ne dedi gündemi altüst eden sözleri neydi? İşte dedikleri;

-"Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması kolay değildir. Uyum yaslarını çıkarıp 26 Ağustos 2018 tarihinde erken seçime gidilmeli..."

Erken seçim ne zaman? Erdoğan - Bahçeli zirvesindeki gerçek tarih...

 

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