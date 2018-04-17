2019 seçimi yeni tarihi 26 Ağustos 2018 mi oldu?

Seçim tarihi değişti mi, 3 Kasım 2019 yılındaki seçim bu sene, 26 Ağustos 2018 yılında mı yapılacak? MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının ardından yeni seçim tarihi gündem oldu. YSK takvimine göre normal şartlarda 3 Kasım 2019 yılında yapılması planlanan seçim erkene mi alındı, 29 Ağustos 2018 yılında Türkiye erken seçime mi gidecek? Şimdi gözler Yüksek Seçim Kurulu YSK'dan gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

İşte Bahçeli'nin seçim dengelerini değiştiren açıklaması...

"2019'A KADAR DAYANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR

- Artık ülkemizin 16 Nisan halk oylamasıyla onaylanan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine herhangi bir tavsama gecikme olmaksızın geçmesi milli beka ve tarihi emanetler açısından acil hal almıştır.

- Önümüzde iki seçenek vardır ya cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için 3 kasım beklenecek ya da seçimler erkene çekilecektir.

- Önümüzde ülkemiz ve milletimiz aleyhine olabilecek bir siyasi gündem ve seçim süreçleri vardır. Bunu telafi etmek, lazım gelen önlemleri sorumluluk ve şuurla almak siyaset kurumunun ana görevi olmalıdır.

- Bilinmelidir ki, gerekli uyum yaslarının süratle çıkarılmasının akabinde, MHP takdir ve tercih hakkını seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacaktır. Bu işi daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Kaosa oynayanların oyunlarını bozmak şarttır.

- Siyasi muhataplarımıza ve aziz milletimize samimi ve tartışılmasını ümit ettiğimiz teklifimiz şudur:

- 26 Ağustos 2018 Pazar günü, yani Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzumuzun yıl dönümlerinde Türk milleti yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem cumhurbaşkanın hem de milletvekili genel seçiminde Türk ve Türkiye düşmanlarına gereken dersi vermesi en makul, en akılcı, en demokratik yoldur.