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2019 okullar Ramazan Bayramı'ndan önce erken tatil olur mu?

2019 okullar Ramazan Bayramı'ndan önce erken tatil olur mu?

2. eğitim yılının başlamasının ardından şimdi de veli ve öğrenciler okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman sorularının yanıtı arıyor. Bu sene okullar 15 Haziran'da kapanacak. Peki okullar bu sene Ramazan Bayramı tatili öncesinde kapanır mı? Ramazan bayramı tatili 4 Haziran'da başlayacak, 7 Haziran'da sona erecek.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 14:40 - Güncelleme: 06-02-2019 13:20

Okullar bu sene ne zaman kapanacak, yaz tatili Ramazan Bayramı ile birleşir mi soruları merak konusu oldu. 2. yarıyıl 15 günlük tatilinin ardından 4 Şubat.2ta başladı. Okulların açıklması ile birlikte öğrenciler yaz tatili ne zaman araştırmalarına başladı bile. Bu sene yaz tatili 15 Ocak cuma günü başlayacak. Peki okullar Ramazan Bayramı öncesi kapanır mı, ya da yaz tatili Ramazan Bayramı ile birleşir mi? Bu sene ramazan bayramı tatili 4 Haziran'da başlayacak ve 7 Haziran'da bitecek. Okullar ise 15 Haziran'da bitecek yani arada 5 günlük fark olacak. 

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ: Ramazan Bayramı tatili 4 Haziran Salı günü başlayacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 5 gün tatil yapacak. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında arife günü ile birlikte haftanın 4 iş gününün bayrama denk geliyor olması 10 günlük bayram tatili ihtimalini kuvvetlendiriyor. Aksi bir durum olmadığı takdirde Ramazan Bayramı tatilinin 10 güne çıkması bekleniyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK: Milli Eğitim Bakanlığı 2018- 2019 iş takvimine göre; 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak.15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar devam edecek.

2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili salı gününe denk gelecek. Bu resmi tatili pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çarşamba günü kutlanacak. Çalışanlar ve öğrenciler için bugün resmi tatil uygulanacak.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI: Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı pazar gününe denk gelecek, ekstra tatil olmayacak.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ: Demokrasi ve Milli Birlik Günü pazartesi gününe denk gelecek hafta sonu ile birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ: Kurban Bayramı tatili 11 Ağustos pazar günü başlayacak ve çalışanlar hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle 3 gün tatil yapabilecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ: Bayram cuma günü kutlanacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI: Bayram salı günü kutlanacak tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • misafir 06 Şubat 2019 14:59 mayıs ayında yazılılarda bitiyor sözlülerde ondan sonrası sınıflar tam bir curcuna bunu bilmiyormu meb lığı eskiden mayısın sonu haziranın ilk haftasına kalmazdı tatiller boşu boşuna zaman israfı

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