2019 Oğlak burcu Hande Kazanova

Bu sene tutulmalar hayatınızı yeniden şekillendirecek. Adeta kendinizi yenilemek isteyeceksiniz. Bu süreçte sağlığınıza gereken özeni göstermeyi unutmayın sevgili Oğlak ve yükseleni Oğlak olanlar. 2019 yılında Oğlak burcunu aşk, ekonomi, sağlık, aile, kariyer, ilişkiler konusunda neler bekliyor? Astroloji Danışmanı Hande Kazanova 2019 yıllık burç yorumlarını anlattı. Yeni yılın size neler getireceğini Hande Kazanova yorumlarıyla cevapla.tv'de...

Maneviyatınızın ve ruhunuzun güçleneceği aynı zamanda önemli konuları daha fazla farkedeceğiniz, spiritüel anlamda bir yenilenme ile karşılaşacağınız önemli yıllardan bir tanesi. Sırtınızda bir melek varmış gibi hissedebilir, her tür olumsuz durum karşısında olaylara daha rahat ve manevi gözlerle bakabilirsiniz. Diğer taraftan Satürn, hayatınızı değiştirmeye, kurmanıza yardımcı olmaya devam ediyor. Bu sene önemli birtakım sorumluluklar hayatınızda üzerinize yüklenebilir. Diğer taraftan yakın çevrenizle olan bağlantılarınızla bu sene gerçekçi adımlar atmaya özen gösterin.

Özellikle yurtdışı bağlantılı işlerinizde, girişime yönelik birtakım adımlarınızda 13 Ocak, 16 Haziran ve 21 Eylül tarihlerinde büyük girişimlerden kaçınmakta fayda var. Aşırı iyimserlik ve cesur atılacak adımlar, sonuçları itibariye biraz sizi zorlayacak şekilde karşınıza gelebilir. Bu sene tutulmalar hayatınızı yeniden şekillendirecek. Adeta kendinizi yenilemek isteyeceksiniz.

Kaynak: Cevapla.tv