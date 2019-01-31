2019 Kara Kuvvetleri Komutanlığı erbaş alım başvurusu yapma

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda uzman erbaş alımı yapılacak. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak. Milli Savunma Bakanlığı ayrıca başvuru kılavuzu yayınladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli sınıflarındaki uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla, en az lise ve dengi okul mezunu ve 25 yaşını bitirmemiş olanlardan personel temin edililiyor. Yapılacak sınavlarda başarılı olanlar, güvenlik soruşturmasına ve sağlık muayenesine tabi tutuluyor ve olumlu sonuçlananlar, Uzman Erbaş olarak atanıyor.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI (KKK) BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI (KKK) UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adaylar başvuru ekranına E-devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.

2. Adaylar eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlica girmelidir.

3. Bu kılavuz, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2019 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı; ilköğretim mezunlarından uzman onbaşı, en az lise mezunlarından uzman çavuş teminleri ile ilgili hususları kapsamaktadır.

4. Halen Sözleşmeli Er olarak görev yapan adaylar doğru beyanda bulunmayıp, başvuru yapsa dahi Kayıt-Kabul aşamasında elenecek, seçim aşamalarına katılamayacaklardır.

5. Sözleşmeli er olarak görev yapanlardan en az 3 (üç) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süresi içerisinde olan adayların (ilk sözleşmesini tamamlayıp ikinci veya müteakip sözleşme dönemi içerisinde bulunanlar) başvuruları Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından alınacaktır (İnternet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

6. Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında halen sözleşmeli er olarak görev yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

7. Askerlik hizmetini yapmamış adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

8. Bedelli askerlik yapmış olan ve yapmakta olanlar müracat edebilecektir. Bedellli olarak yapmakta olanlar askerlik hizmetine devam ediyor seçeneğini seçerek askerlik durumlarını doldurmaları gerekmektedir.