2019 Kanlı ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? Hande Kazanova anlattı

2019 Kanlı ay tutulması ne zaman? 21 Ocak pazartesi günü saat 08.15’te sıfır derece Aslan Burcu’nda süper Kanlı Tam Ay Tutulması gerçekleşecek.Ünlü astrolog Hande Kazanova Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını nasıl etkileyeceğini anlattı

Kanlı Ay Tutulması yurt dışında çok konuşulan konulardan bir tanesi. Ancak bu Tutulma bizi çok tedirgin edecek anlamlar taşımıyor. Yaklaşık bir buçuk yıldan beri Aslan ve Kova hattındaki son tutulma’yı bu sıfır derece Aslan Burcu’nda yaşayacağız.

Aslan Burcu’nun astrolojideki temalarını sayacak olursak; aşkı, sevgiyi, hayata aşkla bakmayı, çocuklar, yaratıcılık, sanatsal işler, parklar, gösteri sanatları, tiyatrocular aynı zamanda hobilerimizin her tür konusu Aslan Burcu ile bağlantılıdır.

Kaynak: Cevapla TV