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2019 hac tarihleri ilk kafile gidiş dönüş ne zaman?

2019 hac tarihleri ilk kafile gidiş dönüş ne zaman?

28 Aralık cuma günü saat 15.00'te ilk kez hacca gidecek adayların kura çekilişi yapıldı. Peki 2019 yılında hac fiyatları ne kadar olacak, oda türüne göre hac fiyatları kaç Şar olacak? 2019 yılında hacca . 4 Temmu'da başlayacak hac dönüşü ise 17 Ağustos başlayacak. İşte 2019 yılında oda türüne göre, kişi sayısına göre yeni hac fiyatları...

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 14:20 - Güncelleme: 21-01-2019 14:20

İslam'ın şartlarından biri olan Hacca gitmek için binlerce vatandaş başvuruda bulundu. 2019 yılında ilk kez hacca gidecek. Peki 2019 yılında hac fiyatları ne kadar olacak, oda türüne, kişi sayısına göre güncel hac fiyatları haberimizde olacak. 2019 yılında ilk kafile hacca 4 Temmuz - 5 Ağustos 2019 tarihleri arasında gidecek. Kurban bayramı sonrası hac dönüşleri ise 17 Ağustos - 13 Eylül 2019 arasında başlayacak. 

HAC KONAKLAMA TÜRLERİ: Hac yolcularına farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine’deki bina ve otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’ye olan mesafeleri dikkate alınarak ve verilen hizmetler açısından hac konaklama türlerinin aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Hacı adayları 4 Temmuz - 5 Ağustos 2019 tarihleri arasında çıkış yapacak, 17 Ağustos - 13 Eylül 2019 tarihleri arasında dönüş yapacak.

1- Oda Tercihli Konaklama Türü
a. Mekke-Medine’de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı, yatağı bulunan, asansör sayısı yeterli,
lobisi, müstakil yemekhane salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli oda kapasitelerine ve belirli oranlarda 2, 3 ve 4 kişilik odalarda,
b. Mekke’de Mescid-i Haram’a en fazla 7 km. Medine’de ise Merkeziye’de veya Mescid-i Nebevi’ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda,
c. Mekke ve Medine’de binalarda her bir odada asgari 4 m² ’ye 1 kişi düşecek şekilde konaklama yaptırılacaktır.
d. Mekke’de hacıların otellerden Kabe’ye ulaşımları ücretsiz olarak otobüslerle ring usulü yapılacaktır. (Bu hizmet Suudi Arabistan Mekke trafik komisyonu tarafından 4-15 zilhicce tarihleri
arasında verilememektedir.)
e. Yemekler; sabah kahvaltısı, öğle öğünü için kumanya paketi ve akşam yemeğinin tabildot şeklinde verilecektir.
f. Hac Süresi uçak programına göre ortalama 35-45 gün arası planlanmaktadır.
g. Medine’de konaklama süresi 4-6 gün arasında planlanmaktadır.
h. Hac kesin kayıt ücretleri Suudi Arabistan Krallığı Hac ve Umre Bakanlığı ile yapılacak olan protokol toplantısı sonrasında belirlenecektir.
i. Ancak vatandaşlarımızın hac konaklama tür tercihlerini kendilerine uygun kategoride yapabilmeleri için Oda Tercihli Konaklama Türünün fiyatı (odada kalınan kişi sayısına göre) takribi:
15.000-21.000 SAR olarak belirlenmiştir.
2- Otel Konaklama Türü Mekke ve Medine standartlarına göre günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmetleri
veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.

Organizasyonun; otellerin Mescid-i Haram’a ve Mescid-i Nebevi’ye olan takribi uzaklıklarına ve verilen hizmetlere göre
aşağıda belirtildiği şekilde 2 ayrı kategoride düzenlenmektedir.

1. Otel-1 konaklama türünde; Mekke’de Mescid-i Haram’a en fazla 500 metre mesafede, Medine’de ise Merkeziye’de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde ve sürenin uçak programına uygun olarak 13 - 18 gün aralığında konaklama yaptırılacaktır.
2. Otel-2 konaklama türünde; Mekke’de Mescid-i Haram’a en fazla 1000 metre mesafede,
Medine’de ise Merkeziye’de yer alan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde ve sürenin uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün aralığında konaklama yaptırılacaktır.
3. Otel konaklama türlerinde (Otel 1 / Otel 2) otel ve oda kapasite sayıları sınırlı olup, kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları otel ve oda boşluklarına göre yapılacaktır.
 “Otel Konaklama Türü” otellerin Kabe’ye yakınlığı ve verilen hizmetler sebebiyle “Oda Tercihli Konaklama Türü’”nden daha pahalıdır ve fiyat aralığı serbest bırakılmıştır

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