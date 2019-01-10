2019 hac kayıtları ne zaman bitiyor Diyanet son gün uyarısı

2019 yılında ilk kez hacca gidecek vatandaşlar için heyecanlı kayıt dönemi 2 Ocak'ta başladı. Kura sonucu ile hacca adı çıkan müslümanlar hac kesin kayıt işlemlemlerini yapmaya başladı. Hac kayıt işlemleri 11 Ocak'a kadar devam edecek. 2019 yılında hac kayıt parası 20 lira olarak belirlendi. Peki hac kayıt ücretleri hangi bankaya yatırılacak?

2019 yılında ilk kez hacca gidecek adayların Kutsal topraklara yolcuğu 9 Ağustos cuma günü başlayacak ve 14 Ağustos Çarşamba günü bitecek.

KESİN KAYIT TARİHLERİ: Kurada ismi çıkanlar için hac kesin kayıt işlemlerini 2 Ocak 2019 tarihinde başladı. 11 Ocak'ta sona erecek. Bu yıl hacca gidecek olan hacı adayları ödemelerini Suudi Arabistan Riyali üzerinden yapacak. 2019 yılında ilk kez hacca gidecek adayların Kutsal topraklara yolcuğu 9 Ağustos cuma günü başlayacak ve 14 Ağustos Çarşamba günü bitecek.

Hac kaydı yaptırılmazsa ne olur? : Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 17-25 Ocak 2019 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

2019 HAC KAYIT ÜCRETLERİ: Hac kayıt ücreti 2019 yılında ilk kez kayıt yapacaklar için 20 TL olarak

belirlendi.

2019 yılı hac ön kaydı için gerekli olan 20 TL şu bankalardan

yatırılabilir;

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Halkbank, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, VakıfBank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım.

2019 YILI HAC KESİN KAYITLARI1- 2019 yılı hac kuraları, 28 Aralık 2018 Cuma günü saat 15.00’de Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda çekilmiştir.

2- Kura sonuçları aynı gün saat:21:30’dan itibaren T.C. kimlik numaralarıyla www.hac.gov.tr adresinden sorgulanmıştır.

3- Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımız kayıtlarını 02 – 11 Ocak 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir.

4- Kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımız “Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi”ni www.hac.gov.tr adresinden 02 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 14.00’den itibaren internet ortamından veya Müftülüklerden alabileceklerdir.

5- Vatandaşlarımız “Kesin Kayıt Belgesi”ni almak için www.hac.gov.tr adresindeki “Hac Kesin Kayıt Menüsü”nden T.C. Kimlik numaralarını girdikten ve güvenlik aşamalarını geçtikten sonra cep

telefonlarına gönderilen SMS şifresini gireceklerdir. Daha sonra “Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu” veya “Acenta Organizasyonunu” tercih ederek “2019 Yılı Hac Organizasyonuna Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini alacaklardır.

NOT: Cep telefonlarına mesaj gelmeyenlerin veya cep telefon numaraları değişenlerin Müftülüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir.) Yukarıdaki işlemler tamamlandıktan sonra;

A-DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ORGANİZASYONU İLE HACCA GİTMEYİ TERCİH EDEN VATANDAŞLARIMIZ:

1- Kesin kayıt yaptırabilir belgesi ile hac kaydını yaptırdığı İl Müftülüğüne 02-11 Ocak 2019 tarihleri arasında müracaat ederek; konaklama türü, oda (iki kişilik, üç kişilik vb.) ve havalimanı tercihlerini belirterek kayıtlarını yaptıracaklardır.

2- Tercih edilen hac konaklama türüne ait hac ücretinin tamamını kesin kayıt esnasında yatırabileceği gibi, %50’sini 11 Ocak 2019; kalan %50’sini de 22 Şubat 2019 tarihine kadar T.C. kimlik numarası ve cep

telefonu bilgisi ile Albaraka Katılım Bankası, Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım bankalarından birine yatırabilecektir.

3- Hac ücretini yatırdıktan sonra kesin kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır. İlgili bankalardan birine hac ücretini yatırmadığı taktirde hacca kesin kayıt işlemi yapılmış olmayacak ve bu durumda olanların

kayıtları silinecektir.

4- İl Müftülükleri hac büroları tarafından verilen form dilekçe, ekinde yer alan açıklamalar dikkatlice okunduktan sonra doldurulacaktır.

B- BAŞKANLIKLA SÖZLEŞME İMZALAYAN SEYAHAT ACENTELERİNİ TERCİH EDEN VATANDAŞLARIMIZ:

1- Acenteye kesin kayıt yaptırabilir belgesi ile 2019 yılı için HACCA KAYIT YAPTIRMA YETKİSİ bulunan acentelerden birine 02-11 Ocak 2019 tarihleri arasında kesin kayıt yaptıracaktır. (Acentaların bilgilerini Başkanlığımız internet sayfasından, İl Müftülüklerinden veya TÜRSAB’dan öğrenebileceklerdir.)

2- Acentalara kayıt yaptıracak vatandaşlarımızın da 2019 yılı hac ücretlerini Başkanlığımızla anlaşmalı Albaraka Katılım Bankası, Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım

Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım bankalarından birine yatırmaları gerekmektedir. Başka bankalara veya acente hesaplarına yatırılan hac ücretleri geçerli olmayacaktır.

3- Tercih edilen hac konaklama türüne ait hac ücretinin tamamını kesin kayıt esnasında yatırabileceği gibi, %50’sini 11 Ocak 2019; kalan %50’sini de 22 Şubat 2019 tarihine kadar T.C. kimlik numarası

ve cep telefonu bilgisi ile yukarıda zikredilen bankalardan birine yatıracaklardır.

4- Hac ücretini yatırdıktan sonra kesin kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır. İlgili bankalardan birine hac ücretini yatırmadığı taktirde hacca kesin kayıt işlemi yapılmış olmayacak ve bu durumda olanların

kayıtları silinecektir.