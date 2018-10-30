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2019 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda! Albayrak soruları cevaplıyor

2019 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda! Albayrak soruları cevaplıyor

2019 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Kesin hesap Kanunu Tasarısı'nın geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmeler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 13:33 - Güncelleme: 30-10-2018 13:33

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmelere, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlandı. Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. 

BERAT ALBAYRAK SORULARI CEVAPLAYACAK... Siyasi parti temsilcileri bütçe teklifi, kesinhesap tasarısı ve Sayıştay raporları üzerinde görüşlerini açıklayacaklar. Görüşmelerin sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, soru ve eleştirilere yanıt vermesi bekleniyor.

10'AR DAKİKALIK KONUŞMA... Bu arada karar gereğince, bakanlıkların bütçelerinin görüşmelerinde, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi milletvekillerine 10'ar, üye olmayan milletvekillerine 5'er dakika süre verilecek. Bütçenin tümü üzerinde yapılacak bugünkü görüşmelerde ise üye milletvekillerine 20 dakika süre tanınacak.

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