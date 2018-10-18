2018'in en iyi yaban hayatı fotoğrafları

Londra'nın Doğa Tarihi Müzesi, 2018 en iyi yaban hayatı fotoğrafları kazananlarını açıkladı.

En İyi Yaban Hayatı Fotoğrafları yarışmasına 95 ülkeden 45.000'den fazla fotoğraf yarıştı. Jüri üyelerinin seçmekte zorlandığı fotoğraflar arasında şok etkisi yaratanlar da var o yüzden galeriye başlarken hassas bir bünyeniz varsa sizi uyaralım. Twitter

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En İyi Yaban Hayatı Fotoğrafları yarışmasına 95 ülkeden 45.000'den fazla fotoğraf yarıştı. Jüri üyelerinin seçmekte zorlandığı fotoğraflar arasında şok etkisi yaratanlar da var o yüzden galeriye başlarken hassas bir bünyeniz varsa sizi uyaralım. Twitter

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2 49

En İyi Yaban Hayatı Fotoğrafları yarışmasına 95 ülkeden 45.000'den fazla fotoğraf yarıştı. Jüri üyelerinin seçmekte zorlandığı fotoğraflar arasında şok etkisi yaratanlar da var o yüzden galeriye başlarken hassas bir bünyeniz varsa sizi uyaralım. Twitter

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