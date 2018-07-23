2018'in en güvenli araçları belli oldu!

Araçların kazalara karşı dayanıklıklarını ölçen The Insurance Institute for Highway Safety, 2018 yılının en güvenilir araçlarını belirledi. İşte listedeki araçlar...
Araçların kazalara karşı dayanıklıklarını ölçen The Insurance Institute for Highway Safety, 2018 yılının en güvenilir araçlarını belirledi. İşte listedeki araçlar...
Kia Forte (Türkiye’de KIA Cerato adıyla satılıyor)
Araçların kazalara karşı dayanıklıklarını ölçen The Insurance Institute for Highway Safety, 2018 yılının en güvenilir araçlarını belirledi. İşte listedeki araçlar...
Kia Soul
Araçların kazalara karşı dayanıklıklarını ölçen The Insurance Institute for Highway Safety, 2018 yılının en güvenilir araçlarını belirledi. İşte listedeki araçlar...
Subaru Impreza
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