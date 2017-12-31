2018’de ne olacak? 10 Ankaralı gazetecinin kehanetleri...

Türkiye siyaseti de yeni yıla hazırlanıyor. Yeni yılda en çok merak edilenler "erken seçim olacak mı?", "OHAL kalkar mı?", "Meral Akşener ve İYİ Parti tutacak mı?", "AK Parti ile MHP seçim ittifakı yapar mı?", "Abdullah Gül-Ahmet Davutoğlu ekibi yeni bir hareket başlatır mı?", "Selahaddin Demirtaş ve Enis Berberoğlu gibi isimler tahliye edilir mi?" gibi sorular. Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, siyasetin kalbinde görev yapan 10 Ankara gazeteciye 2018 yılında olabileceklerle ilgili 6 soru sordu. Aldığı cevapları "2018’de ne olacak? 6 soruda 10 Ankaralı gazetecinin siyasi kehanetleri..." başlığıyla yazdı. "Ankaralı dokuz meslektaşımla, gelecek yılda Türkiye siyasetine yön verebilecek gelişmeleri masaya yatırdık. Altı başlık çıkardık. Bana eşlik eden diğer dokuz meslektaşımın dördü TV kanallarının, üçüyse gazetelerin Ankara’daki temsilcileri. Aralarında Ankara’da yaşayan iki de siyaset yazarı var" diyen Zeyrek yazının girişine şu notu düştü: "Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi dışındaki meslektaşlardan izin almadığım için, onların yanıtlarını ünlü ‘Chatham House’ kurallarına göre aktarıyorum. İşte Ankaralı gazetecilerin 2018 siyaset kehanetleri..." Twitter

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ERKEN SEÇİM OLUR MU: Deniz Zeyrek: Taşeron düzenlemesi, milliyetçi ve dini söylemlerin yükselmesi, genel seçimden önce yapılacak yerel seçimlerde oyların düşme riski, ekonomiden gelen sinyaller bir erken seçim ihtimalini güçlendiriyor. Ancak anket sonuçlarına bakılırsa, bu durumda bir erken seçim yapılmaz.

Abdulkadir Selvi: 2018’de erken seçim beklemiyorum. Olmaz.

Diğer yanıtlar:

- Seçim yasasında değişiklik olursa anayasa gereği ilk seçim bir yıl sonra yapılacağı için 2018’de seçim beklemiyorum.

- Erken seçim büyük olasılık...

- Türkiye’de olağanüstü bir durum olmazsa erken seçim olmaz. Dış destekli bir kaos tehdidi durumunda meydan okuma şeklinde bir seçim kararı alınabilir.

- Ekonomide toparlanma olursa evet, daha kötüye giderse hayır.

- Seçim olmaz. Cumhurbaşkanı kapalı ve açık toplantılarda net olarak “Olmayacak” diyor. “Taşeron uygulaması, ilave kadro seçimi gösteriyor” dense de olmaz.

- AK Parti bugüne kadar hiç erken seçime gitmedi. Şartlar böyle olursa erken seçime gidilmeyecektir. Twitter

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OHAL KALKAR MI? Deniz Zeyrek: Bütün sinyaller seçimlere dek OHAL’le devam edileceğini gösteriyor... Abdülkadir Selvi: OHAL’in kalkmasını beklemiyorum... Diğer yanıtlar:

- Kalkmaz, Erdoğan kararname çıkarma yetkisine sahip olana kadar OHAL ve KHK imkânını kullanmak ister. Yani OHAL, seçime dek sürer.

- 2018’de OHAL’in kalkma ihtimali çok düşük.

- Erken seçim olursa, seçimden sonra belki. Yoksa, seçim sonrasına kadar kalkmaz.

- Bu mücadele biçimiyle OHAL’i gerektiren nedenlerin ortadan kaldırılması mümkün değil. Dolayısıyla 2018 OHAL’le geçer.

- 2018’de OHAL kalkmaz. Seçime kadar hatta sonrasında da sürebilir. Twitter

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