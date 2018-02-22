2018'de gösterime girecek süper kahraman filmleri

İşte 2018 yılında vizyona girecek ve rekor kırması olası süper kahraman filmleri..

Geçen hafta vizyona giren Kara Panter'in tüm zamanların en iyi 5. açılışına imza atması, Avengers: Infinity War (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı) filminin tüm zamanların en çok izlenen fragmanı olması gözleri süper kahraman filmlerine çevirdi. İşte 2018 yılında vizyona girecek ve rekor kırması olası süper kahraman filmleri...16 Şubatta vizyona giren Kara Panter (Black Panther) şimdiden rekor kırmayı başardı. Peki ama bu yıl izleyiciyi bekleyen diğer süper kahraman filmleri neler? İşte rekor kırması olası o filmler... Twitter

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Geçen hafta vizyona giren Kara Panter'in tüm zamanların en iyi 5. açılışına imza atması, Avengers: Infinity War (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı) filminin tüm zamanların en çok izlenen fragmanı olması gözleri süper kahraman filmlerine çevirdi. İşte 2018 yılında vizyona girecek ve rekor kırması olası süper kahraman filmleri... The New Mutants (13 Nisan 2018)

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Geçen hafta vizyona giren Kara Panter'in tüm zamanların en iyi 5. açılışına imza atması, Avengers: Infinity War (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı) filminin tüm zamanların en çok izlenen fragmanı olması gözleri süper kahraman filmlerine çevirdi. İşte 2018 yılında vizyona girecek ve rekor kırması olası süper kahraman filmleri... Avengers: Infinity War (27 Nisan 2018)

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