2018'de en çok satılan otomobiller belli oldu!

İşte 2018'in en çok satan araçları... Türkiye’deki kullanıcı tercihlerine göre araçlarını pazara sunan otomotiv devleri, geliştirdikleri araçlar ile Türkiye'deki pazarda başarıyı yakalamayı hedefliyor.

2018'de en çok satılan otomobiller belli oldu!

2018’in en çok satan araçlarını sizler için listeledik. Dünyanın önde gelen otomotivi devleri, 2018 model araçlarını yılın başında hayranlarının beğenisine sundu. Firmaların en son teknolojileri ile buluşan araçlar, büyük beğeni toplarken donanım ve tasarımları ile de meraklılarını kendine hayran bırakmayı başardı.

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2018'de en çok satılan otomobiller belli oldu!

İşte 2018'in en çok satan araçları... Türkiye’deki kullanıcı tercihlerine göre araçlarını pazara sunan otomotiv devleri, geliştirdikleri araçlar ile Türkiye'deki pazarda başarıyı yakalamayı hedefliyor.
Renault Megane Sedan Fransız otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 18 bin 406 adet sattı.

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2018'de en çok satılan otomobiller belli oldu!

İşte 2018'in en çok satan araçları... Türkiye’deki kullanıcı tercihlerine göre araçlarını pazara sunan otomotiv devleri, geliştirdikleri araçlar ile Türkiye'deki pazarda başarıyı yakalamayı hedefliyor. Fiat Egea Sedan İtalyan otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 16 bin 898 adet sattı.

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2018'de en çok satılan otomobiller belli oldu!

İşte 2018'in en çok satan araçları... Türkiye’deki kullanıcı tercihlerine göre araçlarını pazara sunan otomotiv devleri, geliştirdikleri araçlar ile Türkiye'deki pazarda başarıyı yakalamayı hedefliyor. Renault Clio

Fransız otomotiv devi 2018 yılında Türkiye'de 14 bin 856 adet sattı.

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