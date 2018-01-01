2018'de dolar ve altın ne olacak! Ali Ağaoğlu yazdı

Dünya ekonomisinin ABD'den gelecek sinyalleri izleyeceğini söyleyen Ağaoğlu, FED'in 3 faiz artışı yapacağını ve doların tüm dünyada güçleneceği görüşünde. Küresel enflasyonun zirve yapacağını ileri süren yazar, enflasyondan korunmak için altının öne çıkacağını yazdı. Kripto para tartışmalarının şiddetleneceğini ifade eden Ağaoğlu, "Bitcoin ve türevleri yine çok konuşulacak" diyor. İşte ekonomi yazarının 2018 yılına dair öngörüleri:

"Yeni yılda Trump’ın zaferiyle sonuçlanan 1.5 trilyon dolarlık vergi reformu Türkiye dahil gelişen ülkeleri etkileyecek. 2017’ye damgasını vuran kripto paraları daha fazla tartışacağız. Enflasyondan korunmak için altının yıldızı yeniden parlayacak. Gözler yine Fed’de olacak

Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesi 2016’nın sürprizi idi. Bu yılın başında göreve başlayan Trump’ın başı Rusya ile ilişkilendirilen seçim süreci nedeniyle soruşturmalarla; dertten kurtulmadı. Bir ara Kuzey Kore lideri ile twitter üzerinden yürüttüğü “diplomasi” nedeniyle piyasaları ürküten Trump yılı bir önemli karar, bir de “zafer” ile kapattı. İsrail’in başkenti olarak Kudüs’ü tanıdığını açıklaması dünyanın hiç de ihtiyacı olmadığı bir gerilimi tırmandırdı. Bu yıl bu kararın yansımalarını daha fazla konuşuyor olacağız. Seçim kampanyasının en önemli vaatlerinden biri olan “vergi paketini” de yeni yıla girmeden imzalayarak, Amerikalılar’a güzel bir yılbaşı hediyesi vermeyi başardı.

2027’ye kadar devam edecek bu vergi paketi; kısa vadede orta-düşük gelir düzeyindeki Amerikalılar’a fayda sağlarken, uzun vadede asıl faydayı yüksek gelirlilere sağlayacağına dair eleştiriler var. Bu konu daha çok Amerikalılar’ı ilgilendiriyor.



DOLAR GÜÇLENECEK Mİ?

Bizim de içinde bulunduğumuz gelişen ülkeleri asıl ilgilendirecek olan; Amerikan şirketlerinin yurt dışındaki kârlarını ABD’ye getirmeleri durumunda bu ülkelerin finansal piyasalarında yaşanabilecek oynaklık. Doğal olarak bu şirketler kârlarının büyük kısmını yerel para birimlerinde tutmuyorlardır. Yine de bir miktar yerel para birimi satıp dolar almalarından; daha çoğu da o piyasalarda tuttukları dolar likiditesinin ABD’ye dönmesinin yaratabileceği sorunlar, gelişen ülke piyasalarını baskı altına alabilir. Bundan euro ve sterlin başta olmak üzere gelişmiş ülke para birimlerinin de etkilenme olasılığı yüksek.



Trump’ın vergi paketinin etkileri büyük olasılıkla yılın ilk çeyreğinde hissedilecektir. Dolar likiditesinin ABD’ye kayması kısa vadeli faizlerde dalgalanmalara yol açabilecektir. 2018’in en önemli risklerinden biri de Trump’ın “azli” olabilir. İhtimal düşük ancak sıfır değil. Böylesi bir durum doların değerini kısa sürede hızla düşürebilir, Fed faiz artışlarında yavaşlayabilir. Özel savcı Robert Mueller “yılın en çok konuşulan kişisi” olabilir.



EURO 1.2650'Yİ TEST EDEBİLİR

Yılın ilk çeyreğinde 1.15-1.17 bandı; ikinci çeyreğinde 1.2450-1.2650 seviyelerinin test edilmesi söz konusu. Ancak yılın son çeyreğine doğru “1. Macron Boşluğu” diye adlandırdığım 1.0730-1.0840 arasındaki boşluğun kapanacağı bir hareket görülebilir.



EN ZOR PARİTE DOLAR/STERLİN

Bu yılın tahmini en zor paritesi olmaya aday. Zira Brexit görüşmeleri bu yıl büyük oranda şekillenecek. Ancak bu süreçte İngiltere’de bir erken seçim gündeme gelebilir. İngiliz Merkez Bankası; Bank of England (BoE); faiz artırmak ya da düşürmek gibi birbirinin zıttı politikalar izleyebilir.

Dolar/sterlin paritesi için 1.26’lar da 1.40’lar da mümkün.



KRİPTO PARA YILI OLACAK

2017 yılını hatırlarken ilk aklımıza gelen Bitcoin olacak. Aslında Bitcoin’in tahtında kripto paraları hatırlayacağız. Bir yıl içinde 17-18 katına çıkan Bitcoin ‘Kripto para yılı’nın da isim hamisi durumunda. Geçtiğimiz yıl boyunca sıkça tartıştık. Kripto paralar birer para birimi mi, varlık mı yoksa birer meta mı diye... Bu yıl bu tartışma daha da şiddetlenerek sürecek. Benim “sanal değer” olarak diğerlerinden farklı olarak sınıfladığım bu “değerler” bu yıl daha da artacak mı yoksa dağılıp yerle yeksan mı olacaklar tartışmaları devam edecek. İster dolar karşısında yeni rekorlar kırsınlar, isterlerse de devletlerin müdahil olmalarından dolayı veya şu ya da bu sebepten tökezlemelerinden dolayı bu yıl kripto paraları çok daha fazla tartışıyor olacağız.



PETROL GERİLER

Brent petrolde yılın ilk yarısında 71.50 dolar seviyelerinin test edilmesini, sonrasında yılın son çeyreğine doğru; ABD’deki kayaç petrolü üretimindeki artışlar ve OPEC ile Non-OPEC arasındaki üretim kısıntısı anlaşmasında çıkabilecek pürüzlerle birlikte 55-60 dolarlara gerileyeceğini tahmin ediyorum.



ALTIN PARLAYABİLİR

ENFLASYONDAN korunmak için altın, kripto paradan daha öne çıkan bir alternatif olacaktır. Ne de olsa yüzyıllara dayanan bir ünü var bu konuda. Altın için 1.305 dolar/ons seviyesi önemli bir eşik idi. Yılın son gününde “vitrin makyajı” sırasında bu seviye test edildi, yıllık kapanış buna çok yakın bir şekilde 1.303’den gerçekleşti. Bu seviyenin aşılarak 1.375-80 bandının ilk aşamada test edilmesi olasılığı var. Sonrasında altın 1.480 doları hedefleyecek diye tahmin ediyorum. Altında yükseliş hareketi yılın başında yaşan(a)mazsa aşağıda 1.190-1.200 bandını test ettikten sonra yeniden yükselişi hedefleyebilir.

Altın böylesi bir hareket yaparsa gümüş bu hareketten daha fazla faydalanabilir. Gümüşün yıllık getirisi, altını aşabilir.



ABD BORSALARINDA REKON SÜRER Mİ?

2015 yılının ikinci yarısındaki hariç; 2009’dan bu yana neredeyse hiç düzeltme yapmadan sürekli yükselen; geçtiğimiz yıl 70’den fazla kapanış rekoru kıran ABD borsa endekslerinde yükselişin bir süre daha devam etmesi ancak Fed’in faiz artışları ya da Trump ile ilgili endişelerden dolayı yılın 2’nci-3’üncü çeyreklerinden başlayan bir düzeltme yaşaması ihtimalinin artacağını tahmin ediyorum. 2017’yi 2.675 seviyesinden kapatan S&P 500 endeksinin 2.875’lere yükseldikten sonra geçtiğimiz yılın kapanışının altına da inerek 2.500-600 bandına doğru bir düzeltme yaşayacağını tahmin ediyorum.



FED 3.5 FAİZ ARTIŞI YAPAR

Buçuklu faiz artışı mı olur diyeceksiniz, önce bir dinleyin. 2017 yılında kaç faiz artışı yaptı Fed? Üç faiz artışı geldi. Sonuncusu ne zaman geldi? Aralık’ta. Evet, piyasalar son faiz artışını önceden fiyatlamıştı da ne kadar önceden derseniz yılın son 2 ayında artık üçüncüye ikna olmuştu. Buna karşın bono getirileri yine de Fed’e paralel artmadı. 2017 için de 2.5 faiz artışı oldu diye düşünürsek, önümüzdeki yıl eğer dördüncü bir faiz artışı gelecekse bu da Aralık’ta olacak ve faiz artışlarının etkisi 3.5 faiz artışı gibi “hissedilecek” diyebiliriz.

Diğer yandan ABD tahvil getirilerine bakılacak olursa piyasa yine 2.5 faiz artışını fiyatlıyor gibi. Ancak benim beklentim en az 3 “hissedilen” faiz artışı geleceği yönünde. Yeni Fed Başkanı Jerome Powell bu yıl sahne alacak. Piyasalar Powell’ın göreve gelmesinden sonra bir ara kendisini “test edecektir”. Bu testin ne zaman ve hangi koşullarda olacağını kestirmek zor ancak Powell’ın bu testte yalpalaması piyasalara ekstra bir oynaklık getirebilir.



