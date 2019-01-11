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2018’de 345 bin Yemenli’ye acil yardım

2018’de 345 bin Yemenli’ye acil yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle 21 milyon insanın gıda sıkıntısı çektiği, 10 milyon insanın da acil yardıma ihtiyaç duyduğu Yemen’de 2018 yılı içerisinde yaklaşık 345 bin muhtaca acil yardım ulaştırdı.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 14:05 - Güncelleme: 11-01-2019 14:05

Yemen’de insani kriz ölümcül boyutlara ulaştı. 27,4 milyon nüfus sahip ülkede 21 milyon insan gıda sıkıntısı çekiyor. 10 milyon insan acil yardıma muhtaç durumda. Çatışma, açlık, kolera ve çeşitli salgın hastalıklar nedeniyle şu ana kadar binlerce insan öldü. Uluslararası raporlara göre Yemen’de ölen çocukların sayısı 85 bine ulaştı. İç savaşta ölenlerin sayısı ise 16 bin civarında. 3 milyon insan da evini terk etmek zorunda kaldı.

Sağlık sisteminin de çöktüğü ülkede 14,8 milyon insan, sağlık hizmetine ulaşmasında büyük zorluk yaşıyor. Çocuklar, çatışma ve yetersiz beslenmeye bağlı hastalıklardan dolayı hayatlarını kaybediyor.

26 bin gıda paketi dağıtıldı
Krizin başladığı ilk günden bu yana Yemen’deki çalışmalarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, 2018 yılı içerisinde 343 bin 199 mağdur ve mazluma acil yardım ulaştırdı. Bu kapsamda bölgede 26 bin 43 gıda paketi dağıtımı gerçekleştirildi. 2000’li yılların başından beri faal olarak çalıştığı Yemen’de İHH, 2018 yılında; gıda, barınma, sağlık, eğitim, su, hijyen, dini ve kültürel faaliyetler gibi alanlarda faaliyet yürüttü.

Yemenli yetimlere özel destek
İHH ayrıca Yetim Sponsorluk Sistemi ile Yemenli 5 bin 52 yetimin hamiliğini üstlendi. İHH, 120 yetim ailesine adak/akika yardımında bulunurken 2 bin 361 yetime de bayramlık kıyafet hediye etti. Yetim Ailelerini Kalkındırma Projeleri kapsamında ise İHH; Yemenli 15 aileye güneş enerjili dikiş makinesi alımı, 17 aileye sağmal inek alımı ve 14 aileye de yedişer küçükbaş hayvan alımı gerçekleştirdi.

“Yemen’de ishal bile ölümcül hastalık”
Acil Yardım Çalışmalarını gerçekleştirmek üzere son İHH ekibiyle bölgede bulunan İHH Medya’dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Serkan Nergis, Yemen’e gittiğimde karşımda ölü bir ülke vardı” dedi. En büyük sıkıntının yetersiz ve sağlıksız beslenme olduğunun altını çizen Serkan Nergis, şunları söyledi:

“Ülkenin büyük kısmı hala kuşatma altında. Bölgelere ilaç ulaşmadığı için hastaneler de yetersiz kalıyor. Hastanelerin -özellikle çocukların- durumu çok kötü. Sağlık merkezlerinin çoğunu çocuklar doldurmuş. 4 aylık olmasına rağmen iki kilo yedi yüz gram Malik, bütün durumu özetler gibiydi. Hastanelerdeki durum Aden sokaklarında da vardı. Mahalle aralarında yardım dağıtırken bitap düşmüş bir çocukla karşılaştık. Doktorlar bölgede yaygın olan ishale yakalanırsa ölebileceğini söyledi. Yemen’de ishal bile ölümcül hastalık.

Kamplarda dağıtım yaparken birçok şeyle karşılaştık. En çok etkilendiğim olaysa önünden geçerken farkettiğim küçücük bir çadırdı. Çadırda 8 kişinin kaldığını öğrendiğimde şaşkınlığım daha da arttı. Aile 3 yıl önce çatışmalardan kaçıp bir kampa yerleşmiş. Orada da çatışma çıkınca Taiz’e gelmişler. 1 yıldır bu çadırda yaşam mücadelesi veriyorlar.”

2019’da neler yapılacak?
İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 2019 yılı içerisinde Yemen’de gerçekleştirmeyi planladığı projeler ise şu şekilde:

Acil gıda yardımları, bebek maması dağıtımı, içme suyu dağıtımı, hijyen paketi dağıtımı, çadır kurulumu, kalkındırma projeleri, tekerlekli sandalye dağıtımı, göz hastalıkları tedavisi ve gözlük dağıtımı, sokak çocuklarının eğitime katılımlarının sağlanması, sağlık merkezleri işletim desteği, okul işletimi, kışlık yardımlar, hasta bakım merkezi, eğitim için taşınma ihtiyacının karşılanması, Kur’an Kursu işletimi ve yetim eğitim merkezi işletimi.

Yardım ulaştırmak için
Yemen halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden YEMEN yazıp 3072’ye kısa mesaj göndererek 5 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına YEMEN yazarak yardım edebiliyor.

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