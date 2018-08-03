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2018 YKS tıp fakültesi barajı ne oldu?

2018 YKS tıp fakültesi barajı ne oldu?

YÖK, 2018 YKS tıp fakültesi barajında değişikliğe gitti. Yükseköğretim Kurulu, tartışmalara neden olan tıp fakültesi barajını 2018 YKS tercihinde barajı öğrenci lehine genişletti. Buna göre tıp fakültesi tercihi yapacak adayların başarı sıralamasının 50 bin ve altında olması gerekiyor.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 22:02 - Güncelleme: 03-08-2018 22:02

YÖK, 2018 YKS tercihlerinde tıp fakültelerinin barajını genişletti. Buna göre 2018 YKS tercihinde tıp fakültesini tercih edecek öğrencilerin sayısal alanda 50 bin ve altında başarı sıralamasına sahip olmaları gerekiyor.

YÖK, 2018 YKS tercihlerinde kaliteyi artırmak için bazı fakülteler için barajı aşağıya çekti.

Bazı fakültelere ilişkin kontenjanların boş kalacağı yönündeki eleştiriler için YÖK, baraj puanını öğrenci lehine yeniden düzeltti. Buna göre daha önce düşürülen bazı fakültelerin baraj sırası genişletildi. Buna göre tıp fakültesi tercihinde bulunacak adayların 50 bin ve altında başarı sıralamasına sahip olmaları gerekiyor.

Yeni karara göre üniversitelerin mimarlık fakültelerini tercih etmek isteyen adayların en düşük 50 bininci sırada yer alması gerekiyor. Belirtilen barajın altında sıralamada yer alan öğrenciler mimarlık fakültesi tercihinde bulunabilecek.

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