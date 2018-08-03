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2018 YKS tercihlerinde baraj genişletildi

2018 YKS tercihlerinde baraj genişletildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2018 YKS tercihlerinde fakültelerin başarı sıralaması barajını genişletti. YÖK'ün kararıyla YKS'de tıp fakültesi, mimarlık fakültesi, mühendislik ve hukuk fakültelerinin barajları öğrenci lehine genişletildi.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 22:11 - Güncelleme: 03-08-2018 22:11

YÖK, 2018 YKS tercihlerinde bazı fakültelerin başarı baraj sıralamalarını genişletti. Tepkilere neden olan eski düzenlemeyle ilgili YÖK'ten yapılan açıklamada barajın öğrenci lehine değiştirildiğini duyurdu.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklama şu şekilde:

"Yeni YÖK olarak yükseköğretim sistemimizde eğitim-öğretimin niteliğinin arttırılmasına büyük önem atfediyor ve bu maksatla düzenlemeler gerçekleştiriyoruz. Konuyla ilgili paydaşlarımızın fikirlerini alarak yaptığımız bu düzenlemeler, eğitim-öğretim süreçlerimizin girdilerine, içeriklerine ve çıktılarına odaklanıyor.

Bu düzenlemeler kapsamında hatırlanacağı üzere meslek icrasına yönelik bazı programlara öğrenci kabulünde 'başarı sırasına göre sınırlama' uygulaması başlatılmış ve ilk olarak tıp ve hukuk programlarında başarı sırası sınırları belirlenmiş ve 2015 ÖSYS’de uygulanmaya başlamıştı. Aynı bağlamda mühendislik ve mimarlık alanındaki programlar için başarı sırası sınırlaması 2016 ÖSYS’de, öğretmenlik programları için ise 2017 ÖSYS’de hayata geçirilmişti. Bu uygulamalarımızın toplumun farklı kesimleri tarafından kabul görmüş olması, paydaşlarımızın bu uygulamayı tasvip etmiş olması, eğitim-öğretimin kalite çıtasını yükseltme yolunda attığımız bu adımın doğru bir adım olduğunu teyit etmiştir. Nitekim diğer bazı programlar için de aynı doğrultuda karar alınması noktasında gerek akademi camiamızın gerekse ilgili paydaşların talepleri kurulumuza intikal ediyor.

Ülkemizin, her düzeyde nitelikli insan kaynağına ihtiyacı olduğu noktasından hareket ederek, ezberciliği değil, temel yeterlikleri önceleyen, sözel ve sayısal alanlarda muhakeme ve analizi öne çıkarmayı hedefleyen bir anlayışla ilk kez 2018’de gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) sonuçları birkaç gün önce açıklandı.

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