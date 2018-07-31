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2018 YKS tercihleri nasıl olacak? Puan önemli mi?

2018 YKS tercihleri nasıl olacak? Puan önemli mi?

2018 YKS sonuçları açıklandı sıra YKS tercihlerinde... Adaylar ise 2018 YKS tercihlerinin nasıl yapılacağını tartışıyor. Peki geçmişte sadece sıralamaya göre tercih yapılırken bu kural bu yıl esnetildi mi? İşte YKS tercihleri ve YKS tercih robotlarıyla ilgili tüm detaylar;

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 01:23 - Güncelleme: 31-07-2018 01:23

2018 YKS tercihleriyle ilgili kafalar karıştı. Geçtiğimiz yıllarda her alanda farklı puan türleri bulunurken bu yıl dört alanda da tek bir puan türü hesaplandı. Bu yıl tercihlerde adayların başarı sıralaması kadar aldıkları puanlar da önemli olacak.

ÖSYM bu yıl yapılan 2018 YKS puan hesaplamaları değiştirerek sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil alanlarında tek puan türünü hesapladı. Böylelikle adaylar girdikleri alan türünden tek bir puan türüne göre tercih yapabilecek.

YENİ SİSTEM NE GETİRİYOR?

Bu yıl tercihlerde adayların başarı sıralamaları kadar aldıkları puanlarda etkili olacak. Bu nedenle adayların tercih kılavuzundaki başarı sıralamalarında baraj puanlarının (fakülte sıralaması) düşeceğini düşünerek tercih yapmaları gerekiyor. Bu da adayların başarı sıralamaları kadar aldıkları puanı da önemli kılıyor.

Eğitim uzmanlarına göre karışıklık da işte bu noktada yaşanıyor. Öncelikle bu yıl ki puan hesaplamalarıyla, fakültelerin başarı sıralamaları yükselebilir. Örneğin ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 2017 yılında MF4 puan türünde 2306 başarı sıralamasıyla öğrenci alırken, bu sene Sayısal puan türünde 3100 başarı sırasıyla öğrenci alabilir. 

Bu nedenle adayların tercihlerinde alt ve üst limitleri geniş tutmaları (Örneğin eğer başarı sıralaması 10.000 ise adayın, tercihlerini 7.000-20.000 aralığında yapması) gerekiyor. 

KONTENJANLAR BOŞ KALIR UYARISI

Eğitim Danışmanı Nur Erdem Özeren, bu yıl açıklanan puan hesaplamaları ve YKS tercihleriyle ilgili twitter hesabından bir açıklama yaparak tüm sıralama barajlarının düşebileceğini aksi taktirde kontenjanların boş kalacağını öne sürdü.

İşte Özeren'in o sözleri;

"ÖSYM detaylı istatistik paylaşmaya başladı.. Çok güzel..
Yığınsal dağılıma yine bakılır ancak gençler sıralamaları ile moral bozmasınlar... Puanı hesaplanan bu kadar aday varken tüm sıralama barajları düşürülmezse kontenjanlar bomboş kalır.."

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