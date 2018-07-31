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2018 YKS sonuçları açıklandı! Üniversite tercihleri ne zaman?

2018 YKS sonuçları açıklandı! Üniversite tercihleri ne zaman?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilir.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 00:46 - Güncelleme: 31-07-2018 00:46

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 30 Haziran ve 1 Temmuz'da toplam üç oturumda düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarını açıkladı. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilirler.

SONUÇ BELGESİNDE HANGİ BİLGİLER OLMALI?

Adayların sonuç belgesinde sırasıyla şu bilgiler yer almalı:

Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı,
Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı ve başarı sırası,
Varsa Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) puanları ile başarı sıraları,
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP),
Yerleştirme puanları ve başarı sıraları.

TERCİHLER AĞUSTOS'TA

ÖSYM'nin bilgi amacıyla yayınladığı '2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları' ön kılavuzuna göre, üniversite adayları 7-14 Ağustos'ta tercih işlemlerini tamamlayabilecek. Adaylar tercihlerini, T.C kimlik numarası ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek. Bunun dışında posta, fax, e-posta gibi herhangi bir yolla ÖSYM'ye yapılan tercihler kabul edilmeyecek. Bu işlemler tamamlandıktan sonra adaylar, tercih süresi içinde aynı adresten tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Yerleştirme sonuçlarıysa https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. ÖSYM'nin ön kılavuzunda tercih sonuçlarının ne zaman duyurulacağıyla ilgili bir tarih belirtilmiyor.

ÖNLİSANS İÇİN 150, LİSANS İÇİN 180 PUAN KOŞULU

YKS sonuçlarını öğrenen adayların yapması gereken ilk iş, puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde bulundurarak önlisans veya lisans programlarının hangilerinden tercih yapabileceklerini saptamak olacak. Ardından sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını belirleyerek, bunların kodlarını, adlarını ve bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazmaları gerekiyor.

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