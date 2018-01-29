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2018 YKS ne zaman-ÖSYM YKS başvuru sayfası

2018 YKS ne zaman-ÖSYM YKS başvuru sayfası

2018 YKS sınavı ne zaman yapılacak, OSYM YKS başvurusu nasıl yapılacak sorusu öğrencilerin merak konusu. LYS ve YGS'nin kaldırılmasının ardından gelen yeni sistem Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ne zaman yapılacak. Öğrenciler YKS sınav başvurusunu nasıl yapacak tüm detaylar osym.gov.tr ile aynı anda internethaber'de. YKS 2018 23-24 Haziran da yapıacak. Öğrenciler 2 farklı oturuma girecek. Her soru için süre 1.5 dakika olacak. Ayrıca 15 dakika şartı da kalkıyor.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2018 11:30 - Güncelleme: 29-01-2018 11:30

YKS 2018 başvuruları ne zaman, YKS sınavı ne zaman yapılacak sorularının yanıtları haberimizde. LYS ve YGS'nin yerine yapılacak olan YKS Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı 2018 yılında ÖSYM sınav takvimi programına göre 23-24 Haziran da yapıacak. Adaylar 2 oturuma girecek. İlk YKS oturumunda öğrencilere 40 matematik 40 türkçe sorusu sorulacak. 2. oturumda ise lise müfredatına dair bilgiler esas alınacak. İkinci oturum ise Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testi için 40 ayrı soru bulunacak. Yabancı dil sınavına girecek adaylara ise 80 soru yöneltilecek.

YKS NE ZAMAN 2018 YKS SORULARI:YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından 12 Ekim 2017 tarihi itibariyle yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın, yani YKS'nın Haziran ayı içerisinde bir hafta sonu yapılacağı açıklanmıştı. Daha sonra yayınlanan ÖSYM sınav takvimi programına göre 23-24 Haziran 2018'de yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları, 1 Mart-21 Mart 2018'de alınacak. Sınav sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak.

YKS NEDİR: Yeni eğitim öğretim yılında yapılacak olan sınavın adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’dır. Adaylar iki ayrı oturuma katılacaklar. İlk oturumda temel yeterlilik esas alınacak.

-Akıl yürütme, muhasebe odaklı sözel ve sayısal bilgileri yani Türkçe’yi doğru kullanma, okuduğunu anlama...Bunun örnekleri dünyadaki sınav sistemlerinde de mevcut. -Birinci oturum 40 Türkçe, 40 Matematik sorularından oluşacak. Bu sınavın sonucu adayların temel yeterlilik testi sonucunu belirleyecek. -Öğleden sonraki ikinci oturumda lise müfredatına dair bilgiler esas alınacak. -Yükseköğretim Kurumları Sınavı, haziran ayının bir hafta sonu yapılacak.

Türkçe ve temel yeterlilik sınavlarından oluşan Türkçe ve matematik sınavları Milli Eğitim’in ortak müfredatına dayalı olacak. Bütün adayların birinci oturuma girmesi zorunlu. Bu oturumdan sonra öğle arası verilecek. Bu, adayların zihinsel olarak rahatlamasını sağlayacak.

YKS’NİN FARKI NE: Mevcut sınav sistemi olan Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sistemleri arasında üç aylık bir süre farkı bulunuyor. Adaylar Mart ayında YGS'ye girip ardından haziran ayında lisans tercihlerini yapabilmek için 5 ayrı oturumda yapılan LYS sınavlarına giriyordu. Yeni sistemin en büyük farklılığı kendini burada gösteriyor.

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıkladığı sisteme göre birinci oturum ve ikinci oturum haziran ayında ve aynı gün yapılacak.

SINAVDA KAÇ SORU OLACAK: Üniversiteye hazırlanan öğrenciler YGS'de Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testlerinde 160 sorudan oluşan bir testten sorumluydu. Yeni sınavın ilk oturumunda ise sadece 80 soru olacak. LYS'nin yerine geçecek ikinci oturum ise Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testi için 40 ayrı soru bulunacak. Yabancı dil sınavına girecek adaylara ise 80 soru yöneltilecek.

SINAV SÜRELERİ NE KADAR:Sınavların soru sayısını açıklayan YÖK Başkanı Yekta Saraç, sınav süresinin henüz belirlenmediğini söyledi. YGS-LYS sisteminde test türüne göre farklılık göstermekle beraber bir soruya 1,5 - 1,7 dakika süre düşüyor. YGS-LYS'den önce yapılan ÖSS'de ise soru başına 1 dakika veriliyordu. Saraç, gerekli değerlendirmelerin yapıldıktan sonra sınav sürelerinin belirleneceğini, bunun da ileri bir tarihte açıklanacağını söyledi.

15 DAKİKA KURALI KALKIYOR: Yapılan açıklamada, Sınav başlama saati olan 10.00'dan sonra öğrenciler sınava alınmayacak. Öğrencinin lehine olabilecek ve ÖSYM'nin işleyişinde herhangi bir problem oluşturmayacak her türlü iyileştirmeyi yapacağız." denildi.

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