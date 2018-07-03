2018 YKS kılavuzu ÖSYM üniversite kontenjan bilgisi açıklaması

2018 YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından öğrencilerin erişimine açıldı. YKS tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde osym.gov.tr adresinde yayımlandı. Ön bilgilendirme amaçlı yayımlanan YKS tercih kılavuzları, sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler tarafından tercihlerde kullanılabilecek.

İşte ÖSYM'den yapılan açıklama: "2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 3-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir."

TERCİHLER 7-14 AĞUSTOS’TA: ‘YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre, tercihler 7-14 Ağustos arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde (AİS) yapılacak. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor.

ÖSYM tarafından 2018 YKS Programlar ve Kontenjanlar kılavuzu açıklanmıştır.

Kılavuza göre açıklanan tarihler:

- Sınav sonuçları açıklama tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı

- Tercihler: 7 -14 Ağustos 2018

- Üniversite kayıtları: 3-7 Eylül 2018, e-kayıtlar: 3-5 Eylül 2018