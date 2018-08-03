2018 YKS hukuk fakültesi barajı ne oldu?

Yükseköğretim Kurulu, 2018 YKS tercihlerinde hukuk fakültesi barajını adaylar lehine yükseltti. YÖK'ün yeni kararına göre hukuk fakültesi tercihinde bulunacak adayların eşit ağırlık alanında 190 bin ve altında başarı sıralamasında yer alması gerekiyor.

YÖK, 2018 YKS tercihlerinde kaliteyi artırmak için bazı fakülteler için barajı aşağıya çekti.

Bazı fakültelere ilişkin kontenjanların boş kalacağı yönündeki eleştiriler için YÖK, baraj puanını öğrenci lehine yeniden düzeltti. Buna göre daha önce düşürülen bazı fakültelerin baraj sırası genişletildi.

Yeni karara göre üniversitelerin hukuk fakültelerini tercih etmek isteyen adayların 50 bin ve altında başarı sıralamasına sahip olması gerekiyor. Belirtilen barajın altında sıralamada yer alan öğrenciler hukuk fakültesi tercihinde bulunabilecek.