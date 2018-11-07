2018 yılında yabancı turistler hangi ülkeleri tercih etti? Türkiye kaçıncı sırada?

2018 yılında tahmini uluslararası ziyaretçi sayısıyla en çok ziyare edilen iller. Türkiye'den biri ilk 10'da olmak üzere 2 yer listede...

2018 yılında yabancı turistler hangi ülkeleri tercih etti? Türkiye kaçıncı sırada?

Mastercard, dünyanın dört bir yanındaki 162 şehre ve buralardaki seyahatin yükselişini ve düşüşünü ölçen yıllık Küresel Destinasyon Şehirleri Endeksi'ni yayınladı. Sıralama, 2018'de gerçekleşen ziyaretçi hacmini ölçerek en çok ziyaretçi alan illeri belirleme yönünde yapıldı. 2018 yılında tahmini uluslararası ziyaretçi sayısıyla en çok ziyare edilen iller. Türkiye'den biri ilk 10'da olmak üzere 2 yer listede...

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2018 yılında yabancı turistler hangi ülkeleri tercih etti? Türkiye kaçıncı sırada?

20- Bali, Endonezya Ziyaretçi sayısı: 8.43 milyon Endonezya’nın 17 bin adasından biri olan Bali’ye giderken vize almanıza gerek yok. Havalimanında vize için 35 dolar ödeyerek adaya rahatça giriş yapabiliyorsunuz.

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2018 yılında yabancı turistler hangi ülkeleri tercih etti? Türkiye kaçıncı sırada?

19- Osaka, Japonya Ziyaretçi sayısı: 8.78 milyon Osaka, Japonya'nın en büyük adası olan Honşu'nun Kansai Bölgesi'ndeki Osaka Körfezi'ne dökülen Yodo Nehri'nin döküldüğü yerde bulunan Japonya'nın Tokyo'dan sonraki en büyük şehri. Şehir, Osaka ilinin merkezidir.

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2018 yılında yabancı turistler hangi ülkeleri tercih etti? Türkiye kaçıncı sırada?

18- Barselona, İspanya Ziyaretçi sayısı: 9.06 milyon Barselona, İspanya'da Katalonya Özerk Topluluğu ve Barselona ilinin merkezi ve İspanya'nın ikinci büyük kenti. Ülkenin kuzeydoğusunda, İspanya-Fransa sınırının yaklaşık 150 km güneyinde yer alır. İspanya'nın Akdeniz kıyısındaki en önemli limanı ve ticaret merkezidir.

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