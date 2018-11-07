2018 yılında yabancı turistler hangi ülkeleri tercih etti? Türkiye kaçıncı sırada?

Mastercard, dünyanın dört bir yanındaki 162 şehre ve buralardaki seyahatin yükselişini ve düşüşünü ölçen yıllık Küresel Destinasyon Şehirleri Endeksi'ni yayınladı. Sıralama, 2018'de gerçekleşen ziyaretçi hacmini ölçerek en çok ziyaretçi alan illeri belirleme yönünde yapıldı. 2018 yılında tahmini uluslararası ziyaretçi sayısıyla en çok ziyare edilen iller. Türkiye'den biri ilk 10'da olmak üzere 2 yer listede...



