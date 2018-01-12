2018 yılında hangi parti hazineden kaç para yardım alacak?

2018 yılında hangi parti hazineden kaç para yardım alacak?

2018 yılı bütçesinde yapılan planlama kapsamında; 4 siyasi partiye toplam 273.8 milyon TL yardım yapıldı. TBMM Genel Kurulu'ndan geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onaylanan 2018 yılı bütçesine göre; Meclis'te bulunan 4 siyasi parti hazineden 273.8 milyon TL alacaktı.

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2018 yılında hangi parti hazineden kaç para yardım alacak?

2017 yılında 234.7 milyon TL olarak yapılan hazine yardımı, bu yıl 39 milyon TL daha fazla yapılmış oldu.

PARALAR HESABA GEÇTİ: Bütçe planlamasında yer alan hazine yardımları, her yıl ocak ayının ilk haftasında banka hesaplarına yatırılıyor.

AK Parti: 139.1 milyon TL

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2018 yılında hangi parti hazineden kaç para yardım alacak?

CHP: 71.2 milyon TL

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2018 yılında hangi parti hazineden kaç para yardım alacak?

MHP: 33.3 milyon TL

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