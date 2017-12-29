2018 yılı asgari ücretleri belli oldu! Açıklanan rakam...

2018 yılı asgari ücreti net ve brüt ne kadar oldu sorusu cevabını buldu. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu asgari ücreti açıklamak için kameralar karşısına geçti. Bugün yapılan 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrası 2018 asgari ücret zammı belli oldu. Bakan Sarıeroğlu 2018 asgari ücret zam oranını açıkladı. Yeni asgari ücret yüzde 14,2 ile bin 603 lira oldu. 1 Ocak 2018 itibariyle asgari ücret net olarak 1603 lira olarak belirlendi. Brüt rakam ise 2029 TL olacak.

Asgari ücret böylelikle bir önceki yıla göre 199 TL zamla yüzde 14,2 artmış oldu. Karar çoğunlukla alınırken Türk-İş karara muhalefet şerhi koydu.

BAKAN SARIEROĞLU AÇIKLADI

Komisyon toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü. 2016'dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018'de de sürecek" dedi.

SÜRPRİZ ZAM ORANI

Brüt bin 777 lira, net bin 404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net bin 572 lira olması tahminler arasında yer alıyordu. Yapılan zamla bu beklentinin de üstüne çıkılmış oldu.

ASGARİ ÜCRET İÇİN KİM NE ÖNERMİŞTİ?

Yeni asgari ücret için işçi ve işveren sendikalarının farklı önerileri bulunuyordu. Türk-İş asgari ücretin 2018 yılında net 1893 lira olmasını talep etmişti. DİSK ise net 2 bin 300 lira istiyordu. Görüşmelerde işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), yüzde 7 civarında bir zam önermişti.

TÜRKİYE'DE AÇLIK SINIRI

Türk-İş'in her ay yaptığı geçim şartları araştırmasına göre, aralık ayı itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1608, yoksulluk sınırı 5 bin 238 TL. Bir kişinin aylık geçim maliyeti ise 1989 TL.

  • Güncel 29 Aralık 2017 20:46
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