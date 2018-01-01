2018 yılbaşı bileti sorgulama Milli Piyango tam liste

Milli Piyango 2018 yılbaşı özel çekişilişinde biletinize çıkan ikramiyeyi milli piyango sorgulama ekranından öğrenebileceksiniz. Haberin devamında Milli Piyango bilet sorgulama ekranını bulabilirsiniz.

Yılbaşı çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan numaralar: 9794035 oldu. 2018 yılı büyük ikramiyesi çeyrek bilete isabet etti. 61 milyon TL isabet eden iller şu şekilde tespit edildi: KKTC, Samsun, Antalya, İstanbul.

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 10 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 10 milyon liralık ikramiye "0798081" numaralı bilete isabet etti. Özel çekilişte 5 milyon liralık ikramiye "2551923" numaralı bilete isabet ederken, 2 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları "9201621", 1 milyon liralık ikramiyenin kazandıran numaraları "8757022" ve 500 bin liralık ikramiyenin şanslı numaraları da "4136086" oldu. Çekilişte amorti rakamları ise (4) ve (6) olarak belirlendi.