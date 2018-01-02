2018 yılbaşı bileti sorgula Milli Piyango tam liste

2018 yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiye dörde bölündü. İdare, 2018 yılı çekilişinde amortilerin ise 4 ve 6 olarak duyurdu. Biletinin son rakamına göre amorti kazanan talihliler, bilete ödedikleri miktarı geri alabilecekler.
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen "Yılbaşı Özel Çekilişi"nde 61 milyon liralık büyük ikramiye 9794035 nolu bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin dörde bölündüğü çeyrek biletlerin KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul'a sevk edildiği kaydedildi. Diğer büyük ikramiye kazandıran numaralar ve amortiler de şöyle:
10000000 TL ikramiye kazanan numaralar - 0798081
5000000 TL ikramiye kazanan numaralar - 2551923
2000000 TL ikramiye kazanan numaralar - 9201621
1000000 TL ikramiye kazanan numaralar - 8757022
500000 TL ikramiye kazanan numaralar - 4136086
60 TL amorti ikramiye kazanan numaralar: 4 ve 6
2018 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ TAM LİSTESİ : Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 100 bin, 50 bin, 10 bin ve 5 bin lira olmak üzere bir çok ikramiye verildi. Bilet numaranızı kontrol etmek için milli piyangonun sıralı tam listesini internethaber'in Milli Piyango sayfasında kullanımıza açtık. Hem bilet sorgulama yapabilir hem de tüm liste yazısına tıklayarak sıralı tam listeyi görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklamanız sizi listeye ve sorgu ekranına ulaştıracak.
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