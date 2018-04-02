2018 YDS soru cevapları görüntüleme ÖSYM sayfası öğrenci girişi

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve birçok kişinin yabancı dil seviyelerini tespit etmek için girdikleri YDS gerçekleşti. YDS soru ve cevapları sınavda ter dökenler tarafından merakla araştırılıyor. YDS soru ve cevparı ÖSYM tarafından ne zaman yayınlanacak? İşte YDS 2018 detayları...

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, YDS sonuç sorgulama sayfası ÖSYM erişim sayfası haberimizde olacak. YDS 2018 sınav oturumlar bitti. Şimdi binlerce Yabancı Dil Sınavına giren öğrenci gözünü bu hafta içinde yayınlanacak olan YDS sınav soru ve cevap anahtarına çevirdi. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YDS soru ve cevapları bu hafta içinde öğrencilerin erişimine açılacak. YDS 2018 sonuçları ise yaklaşık 25 gün sonra açıklanacak. YDS sınav süresi beş yıl süreyle geçerli olacak.

YDS SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK: YDS sınavı soru ve cevapları sınavın tamamlandığı günden birkaç gün sonra yayınlanmakta, sınav soru ve cevaplarına ulaşmak için aşağıdaki YDS sınav soru ve cevapları açıklandığı an haberimizde olacak.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK: YDS sınav sonuçları ÖSYM’nin sınav sonuç takvimine göre 26 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak. YDS’ye giren adaylar sınav sonuçlarına 25 günlük bir bekleyişin ardından kavuşacak.

YDS SINAVIN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

YDS sınav süresi beş yıl süreyle geçerli olacak.

YDS PUANLARI VE SEVİYELERİ

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi