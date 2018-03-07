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2018 vaiz maaşları derecelerine göre ne kadar oldu?

2018 vaiz maaşları derecelerine göre ne kadar oldu?

2018 yılında derece ve unvanlarına göre vaiz maaşları ne kadar oldu? Hizmet yılına göre imam ve vaiz maaşlarının artışı haberimizde. 2018 Memur maaşları katsayıları, yüzde 1,71’lik enflasyon farkı ve yüzde 3’lük Temmuz zammına göre yeniden belirlendi. Bu durum vaiz maaşlarını da ekledi. İşte 2018 zamlı yeni vaiz maaşları...

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Eklenme Tarihi: 07-03-2018 16:40 - Güncelleme: 07-03-2018 16:40

2018 yılında derece ve kademelerine göre vaiz maaşları ne kadar oldu? Hizmet yılı 25 ve üstü olan, 1 yıldan az olan vaiz kademelerine göre 2018 yılında ne kadar enflasyon zammı aldı, son maaşları ne kadar oldu?

ÖNEMLİ BİR NOT: -Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

-Bireysel emeklilik sigortası prim kesintileri dikkate alınmamıştır.

-Fazla çalışma ücreti ödemeleri ile çalışılan birimlerden kaynaklı yan ödeme fazlalıkları dikkate alınmamıştır. (görev yerlerinin merkez teşkilatı dışında olduğu varsayılmıştır)

-Toplu sözleşme ikramiyesi ve sendika aidatı hesaplamaya dahil edilmemiştir.

-Yabancı Dil Tazminatı dikkate alınmamıştır.

-Hizmet süresi 9 yıl ve daha az olanların, 30.09.2008 tarihinden sonra göreve başladıkları varsayılmıştır.

-Personelin hizmet yılları itibariyle ulaşabilecekleri derece/kademeler, tabloda gösterilenden farklı olabilir.

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