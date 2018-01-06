2018 uzman doktor maaşları enflasyon farkı zammı yeni maaşlar

Uzman doktor maaşı 2018 ne kadar oldu sorusu yanıt buldu. Enflasyon farkı zamlarının açıklanmasıyla birlikte uzman doktorların 2018 yılında alacağı maaş belli oldu. İşte uzman doktorların 2018 yılında alacağı maaş

Memur zammı Ocak 2018'de ne kadar olacak sorusunun yanıtı ortaya çıktı. 2018 memur zammına ilişkin milyonlarca memurun beklediği haberin ayrıntıları belli olmaya başladı. Memur maaşları toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zamlandı. Toplu sözleşme zam oranına baktığımız zaman uzman doktor maaşları da artmıştı. Enflasyon rakamlarına göre memura 1.69 oranında zam geldi. Peki uzman doktor maaşları 2018 yılında ne kadar oldu.

UZMAN DOKTOR MAAŞI 2018 NE KADAR OLDU? Memur zamlarının artmasıyla kamuda çalışan doktorların maaşları da belli olacak. Haziran 2017 enflasyon oranlarının açıklanmasıyla memurların Temmuz 2017 zamlı maaşları belli olmuştu Temmuz 2017 memur maaşları listesine göre uzman doktor maaşı 5 bin 605 liraya yükselmişti. Enflasyon zam farkına göre uzman doktor maaşları 319 TL zamlandı. Uzman doktor maaşları 6 bin 064 TL'ye çıktı.

TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANI BELLİ OLMUŞTU

Toplu sözleşme zam oranı belli olmuştu. Temmuz ayı verilerine baktığımız zaman memurlara unvanlarına göre zam gelmişti. İşte temmuz ayı zam tablosu

UNVANLAR Derece NET GÖREV AYLIĞI 2017 Ocak 2017 Temmuz MÜSTEŞAR 1/4 9.787 10.435 GENEL MÜDÜR 1/4 8.589 9.153 ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite mezunu) 1/4 4.509 4.807 MEMUR - (Üniversite mezunu) 9/1 2.773 2.951 ÖĞRETMEN 1/4 3.473 3.699 KAYMAKAM 1/4 7.875 8.406 BAŞKOMİSER 3/1 4.506 4.804 POLİS MEMURU 8/1 3.942 4.201 UZMAN DOKTOR 1/4 5.255 5.605 HEMŞİRE- (Üniversite mezunu) 5/1 3.373 3.592 MÜHENDİS 1/4 4.603 4.908 TEKNİSYEN-(Lise mezunu) 11/1 2.887 3.073 PROFESÖR 1/4 7.417 7.916 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 4.369 4.657 VAİZ 1/4 3.610 3.846 AVUKAT 1/4 4.394 4.684

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