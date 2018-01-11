2018 uzman doktor maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar?

Milyonlarca memurun merakla beklediği uzman doktor maaşları belli oldu. Enflasyon rakamlarına göre memura 1.69 oranında zam geldi. Peki uzman doktor maaşları 2018 yılında ne kadar oldu?

Uzman doktor maaşı 2018 ne kadar oldu sorusu yanıt buldu. Enflasyon farkı zamlarının açıklanmasıyla birlikte uzman doktorların 2018 yılında alacağı maaş belli oldu. İşte uzman doktorların 2018 yılında alacağı maaş.

UZMAN DOKTOR MAAŞI 2018 NE KADAR OLDU? Memur zamlarının artmasıyla kamuda çalışan doktorların maaşları da belli olacak. Haziran 2017 enflasyon oranlarının açıklanmasıyla memurların Temmuz 2017 zamlı maaşları belli olmuştu Temmuz 2017 memur maaşları listesine göre uzman doktor maaşı 5 bin 605 liraya yükselmişti. Enflasyon zam farkına göre uzman doktor maaşları 319 TL zamlandı. Uzman doktor maaşları 6 bin 064 TL'ye çıktı.

Yeni memur maaşları 2018-2019 ünvanlara göre zamlı tam liste