  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVErkeklerin tercihi tshirtler uygun fiyatlarla
eposta yazdır zoom+ zoom-

2018 torba yasa tam liste-hangi maddeler var

2018 torba yasa tam liste-hangi maddeler var

Son torba yasada hangi maddeler var? Bedelli askerliğin yer aldığı torba yasada neler var? Yeni torba yasada sportoto ikramiyesinin artırılması yer alıyor. Sağlık çalışanlarının yıpranma payı da 2018 torba yasasının önemli maddelerinden. İşte 2018 torba yasası tam liste.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 19-07-2018 01:00 - Güncelleme: 19-07-2018 01:00

AK Parti'nin meclise sunduğu 18 maddelik torba yasada hangi maddeler var? 2018 torba yasasında en dikkat çeken madde bedelli askerlik. Bunun dışında yeni torba yasada başka önemli maddeler de yer alıyor. Sportoto ikramiyelerinin arttırılması ve sağlık çalışanlarına  60 günlük yıpranma payı verilmesi son torba yasasının bir diğer önemli maddeleri. Peki 2018 torba yasasında başka hangi maddeler yer alıyor? İşte 2018 torba yasasında yer alan diğer maddeler...

HARP OKULLARINA ÖĞRENCİ ALIMI: Harp okullarına üniversitelerin 2. 3. ve 4. sınıflarından öğrenci alımı 2020 yılına kadar uzatıldı. 

DOKTORLARA EK ÖDEME: Yurtdışıdan gelen hastaların tedavisinde görev alan öğretim üyeleri ve doktorlara ek ödeme yapılacak. Yurtdışıdan gelen hastaların tedavisinden elde edilen gelirin yarısına kadarı doktorlara ek ödeme olarak verilecek.

SAĞLIK TURİZMİ İÇİN USHAŞ KURULDU: Uluslararası sağlık hizmetleri alanında ülkemizde sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler ile Sağlık Bakanlığına önerilerde bulunmak üzere Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile bir anonim şirket olan USHAŞ kuruldu.

EMEKLİ DOKTOR VE DİŞ HEKİMLERİNE ZAM: Doktor ve diş hekimlerinin emekli maaşı arttırıldI. Uzman doktor ve diş hekimlerinin emekli maaşı 2000 TL, uzman olmayanların emekli maaşı 1533 TL artacak. 

MSB'YE YAŞ ARALIĞI BELİRLEME YETKİSİ: TSK'ya dış kaynaktan personel temini konusunda azami 32 yaş olmak üzere Milli Savunma Bakanlığına yaş aralığı belirleme yetkisi verildi.

Öte yandan sağlık sebepleri hariç olmak üzere TSK ile ilişiği kesilen personelin verilen eğitimlerden kaynaklı diploma, sertifika, uzmanlık belgesi ve kurs bitirme belgesi gibi belgeleri kullanamamaları ve bunlara bağlı herhangi bir meslek icra edememeleri ile bir yıllık deneme süresi içerisinde ayrılmalarının önüne geçilmesi amacıyla deneme süresinin kaldırılması hüküm altına alındı.

GURBETÇİLER İÇİN BEDELLİ ASKERLİK ŞARTI: En az üç yıl yurtdışında yaşayan askerlik yükümlüleri için bedel 2 bin avro olarak belirlendi. Askerlik hizmeti yükümlülüğüne tabi olanları, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları, 2.000 avro veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını ödemeleri halinde ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

SPORTOTO İKRAMİYESİ ARTTI: TBMM'ye sunulan torba yasada, şans oyunlarına ödenecek ikramiye tutarı arttı. Tutar hasılatın yüzde 59'undan yüzde 83'e yükseltildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 2018 torba yasa tam liste-hangi maddeler var haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro