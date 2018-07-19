2018 torba yasa tam liste-hangi maddeler var

AK Parti'nin meclise sunduğu 18 maddelik torba yasada hangi maddeler var? 2018 torba yasasında en dikkat çeken madde bedelli askerlik. Bunun dışında yeni torba yasada başka önemli maddeler de yer alıyor. Sportoto ikramiyelerinin arttırılması ve sağlık çalışanlarına 60 günlük yıpranma payı verilmesi son torba yasasının bir diğer önemli maddeleri. Peki 2018 torba yasasında başka hangi maddeler yer alıyor? İşte 2018 torba yasasında yer alan diğer maddeler...

HARP OKULLARINA ÖĞRENCİ ALIMI: Harp okullarına üniversitelerin 2. 3. ve 4. sınıflarından öğrenci alımı 2020 yılına kadar uzatıldı.

DOKTORLARA EK ÖDEME: Yurtdışıdan gelen hastaların tedavisinde görev alan öğretim üyeleri ve doktorlara ek ödeme yapılacak. Yurtdışıdan gelen hastaların tedavisinden elde edilen gelirin yarısına kadarı doktorlara ek ödeme olarak verilecek.

SAĞLIK TURİZMİ İÇİN USHAŞ KURULDU: Uluslararası sağlık hizmetleri alanında ülkemizde sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler ile Sağlık Bakanlığına önerilerde bulunmak üzere Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile bir anonim şirket olan USHAŞ kuruldu.

EMEKLİ DOKTOR VE DİŞ HEKİMLERİNE ZAM: Doktor ve diş hekimlerinin emekli maaşı arttırıldI. Uzman doktor ve diş hekimlerinin emekli maaşı 2000 TL, uzman olmayanların emekli maaşı 1533 TL artacak.

MSB'YE YAŞ ARALIĞI BELİRLEME YETKİSİ: TSK'ya dış kaynaktan personel temini konusunda azami 32 yaş olmak üzere Milli Savunma Bakanlığına yaş aralığı belirleme yetkisi verildi.

Öte yandan sağlık sebepleri hariç olmak üzere TSK ile ilişiği kesilen personelin verilen eğitimlerden kaynaklı diploma, sertifika, uzmanlık belgesi ve kurs bitirme belgesi gibi belgeleri kullanamamaları ve bunlara bağlı herhangi bir meslek icra edememeleri ile bir yıllık deneme süresi içerisinde ayrılmalarının önüne geçilmesi amacıyla deneme süresinin kaldırılması hüküm altına alındı.

GURBETÇİLER İÇİN BEDELLİ ASKERLİK ŞARTI: En az üç yıl yurtdışında yaşayan askerlik yükümlüleri için bedel 2 bin avro olarak belirlendi. Askerlik hizmeti yükümlülüğüne tabi olanları, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları, 2.000 avro veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını ödemeleri halinde ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

SPORTOTO İKRAMİYESİ ARTTI: TBMM'ye sunulan torba yasada, şans oyunlarına ödenecek ikramiye tutarı arttı. Tutar hasılatın yüzde 59'undan yüzde 83'e yükseltildi.