2018 Temmuz memur emekli maaşları kaç lira oldu? En düşük...

2018 Temmuz enflasyon farkı zammı ile yeni memur ve işçi emeklisi maaşları belli oldu. Memur emeklileri yüzde 8.67, işçi ve Bağkur emeklileri ise 9.17 zam alacak. En düşük memur ve işçi emeklisi maaşları kaç lira oldu işte tüm rakamlar:

2018 Temmuz memur emekli maaşları kaç lira oldu? En düşük...

12 milyon emekli Temmuz ayında zamlı maaş alacak. Enflasyon rakamlarının beklenenin üstünde çıkmasıyla birlikte emeklilerin alacağı zam oranı da yükseldi. Memur emeklileri yüzde 8.67, işçi ve Bağkur emeklileri ise 9.17 zam alacak. Bu artışa göre hangi emekli kaç lira zam alacak? En düşük memur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük SKK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları...

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2018 Temmuz memur emekli maaşları kaç lira oldu? En düşük...

MEMUR VE EMEKLİSİ MAAŞI YÜZDE 8.67 ZAMLANACAK... Böylece yılbaşında yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklileri, ortaya çıkan 5,17 puanlık farkı temmuz ayında yapılacak zamla alacak. Buna göre Temmuz ayı maaşları toplamda yüzde 3,5 toplu sözleşme + 5,17'lik enflasyon farkıyla 8,67 oranında zamlanacak.

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2018 Temmuz memur emekli maaşları kaç lira oldu? En düşük...

BAĞ-KUR VE İŞÇİ EMEKLİLERİ YÜZDE 9.17 ZAMLANACAK... Bağ-Kur ve işçi emeklileri ise yasa gereği 6 aylık geçmiş enflasyon oranında zam alıyor. Dolayısıyla Ocak-Haziran ayı enflasyon oranı yüzde 9,17 olduğu için 9 milyon emekli de bu oranda emekli maaşlarına zam alacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

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2018 Temmuz memur emekli maaşları kaç lira oldu? En düşük...

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI KAÇ LİRA OLDU?.. Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 978 lira seviyesinde bulunuyor. Yüzde 8.67 artışla memur emeklisinin aylığına 171 lira 40 kuruş zam alacak... Böylece en düşük memur emeklisi maaşı yüzde 2 bin 150 lira olacak...

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