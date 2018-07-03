2018 Temmuz memur emekli maaşları kaç lira oldu? En düşük...

12 milyon emekli Temmuz ayında zamlı maaş alacak. Enflasyon rakamlarının beklenenin üstünde çıkmasıyla birlikte emeklilerin alacağı zam oranı da yükseldi. Memur emeklileri yüzde 8.67, işçi ve Bağkur emeklileri ise 9.17 zam alacak. Bu artışa göre hangi emekli kaç lira zam alacak? En düşük memur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük SKK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları...