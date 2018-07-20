2018 süt parası yattı mı sorgulama PTT sayfası

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun16. maddesinin belirlediği kurallara göre ödenen süt parası başvurusunun ardından, aileler en çok süt parası sorgulama yapıyor ve ne zaman yatacak merak ediyor. İşte tüm detaylar.

SÜT PARASI KİMLERE ÖDENİR; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 16 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Bu mevzuata göre süt parası, sigortalı olan anneler ile sigortalı olan babaların çalışmayan eşlerine ödeniyor. Bahsedilen mevzuat tam olarak aşağıdaki gibidir;

Analık sigortasından sigortalı kadına

Sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.

Sigortalı çalışan erkeğin sigortalı olmayan eşinin süt parası alabilmesi için resmi nikah şartı vardır. Ayrıca bu nikahın bebeğin doğduğu tarihten önce resmi nikah kıyılmış olmalıdır.

SÜT PARASI ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR; Süt parası için doğum yapan kişinin kendisinin veya eşinin SSK veya Bağ-Kur’lu olması ve en az 120 gün prim ödemiş olması gerekiyor.

SÜT PARASI İÇİN NEREYE NASIL BAŞVURULUR; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüklerine, Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine, ilçelerde ise kaymakamlık binalarının içindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru da bulunabilirsiniz. Ama öncesinde süt parası dilekçesi hazırlamanız gerekiyor.

SÜT PARASI DİLEKÇESİ; Örnek süt parası dilekçesini aşağıda bulabilirsiniz.

Başvuru esnasında yeni doğan çocuğun nüfus cüzdanı getirilmelidir. Aynı zamanda online başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı resmi internet adresi üzerinden yeni doğan çocuğun TC. kimlik numarası ile başvuruda bulunabilirler.

SÜT PARASI NE KADAR 2018; Süt parası 2018 yılı için güncel rakamları şunlar;

Birinci çocuk için 300 TL,

İkinci çocuk için 400 TL,

Üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 600 TL

SÜT PARASI SORGULAMA NEREDEN YAPILIR; Süt parası sorgulamasını E-Devlet üzerinden yapabilirsiniz.

SÜT PARASI NE ZAMAN NEREYE YATIYOR; Süt parası başvurunuzun ardından değerlendirilmeye alınıyor. Daha sonra ise anne adına PTT'ye yatırılıyor. Ve bu parayı sadece bebeğin annesi çekebiliyor. Bunun dışında süt parası ödemeleri için Ziraat Bankası şubelerini tercih edebilirsiniz. Süt parası almaya hak kazandığınız zaman, ödemeniz her ayın 2. haftası yani 8’i ile 14’ü arasında yatırılmaktadır. Süt parası tek seferlik bir ödemedir.