2018 rektör maaşları derecelerinegöre ne kadar oldu?

2018 yılı rektör maaşları ne kadar arttı, derece ve ünvanına göre rektörler ne düşük ve en yüksek ne kadar maaş alacaklar?

Akademik unvanlarda görev yapanların maaşı, 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olarak %5,69 oranındaki genel maaş zammı ve 15 Ocak 2018 tarihinden geçerli asgari geçim indirimi artışına bağlı olarak yükseldi.

Zamlı ilk maaşlarını 15 Ocak 2018’de alacak olan akademik personele, maaş zammı nedeniyle 1-14 Ocak dönemine ait fark ödemesi de yapılacak.

*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

*Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemeleri (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiş.

*Eğitim Öğretim Ödeneği hesaplamaya dahil edilirken, Geliştirme Ödeneği ve Akademik Teşvik Ödeneği ise hesaplamaya dahil edilmemiştir.

*Yabancı dil tazminatı ödemesi hesaplamaya dahil edilmemiştir.

*Tabloda hizmet süresi 9 yıldan az gösterilenlerin, 30.09.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılmıştır.

*Tabloda, hizmet süreleri itibariyle ulaşılabilecek derece/kademeler tahmini olarak kullanılmıştır.

*Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası primi dikkate alınmamıştır.