2018 Parçalı Güneş Tutulması ne zaman Türkiye'den görülecek mi burçlara etkisi

Kanlı Ay Tutulması'nın ardından dünya bir gök olayını daha bekliyor, Parçalı Güneş Tutulması... 27 Temmuz'u 28 Temmuz'a bağlayan gece yaşanan Kanlı Ay Tutulması, ilgiyle izlenen bir gök olayı olmuştu. Şimdi sıra Parçalı Güneş Tutulması'nda. 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşecek olan Parçalı Güneş Tutulması hakkında her şey haberimizde.

PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR NASIL OLUR? Ay'ın Güneş'in önüne geçmesi ile Güneş Tutulması meydana gelir. Ay'ın Güneş'i tamamen kapatamaması durumuna ise Parçalı Güneş Tutulması denir. Her tam ve halkalı tutulma, parçalı tutulma olarak başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter.

2018 PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Şimdi sıra geldi asıl merak edilen soruya. 2018 yılı, gök olayları açısından hayli verimli bir yıl oldu. Kısa bir süre önce Kanlı Ay Tutulması'na şahit olduk. Hemen ardında da Parçalı Güneş Tutulması geliyor.

BU SAATLERE DİKKAT; 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Türkiye saati ile 11:02'de başlayacak olan Parçalı Güneş Tutulması saat 12:46'da doruk noktasına çıkacak ve saat 14:30'da sona erecek. Bir önceki Güneş Tutulmaları 15 Şubat ve 13 Temmuz tarihlerinde gerçekleşmişti. Ayrıca 11 Ağustos Parçalı Güneş Tutulması yılın son gök olayı olacak.

PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Bu sefer şanslı değiliz, malesef hayır! Parçalı Güneş Tutulması Kanada'nın kuzeydoğusunda, Grönland'da, Kuzey Avrupa'da ve Asya'nın kuzeydoğusundan görülebilecek. Bu yılın son gökyüzü şöleni Türkiye'den izlenemeyecek.

PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?

Bu tür gök olaylarında en çok merak edilenlerden biri de, burçlara olan etkisi. Parçalı Güneş Tutulması'nın burçlara etkisi olacak. Bu Güneş Tutulması, sabit burçların son dereceleri ve değişken burçların ilk derecelerinde kişisel gezegenleri olanları daha fazla etkileyecektir. 17-25 Ağustos, 16-24 Şubat, 17-25 Kasım, 18-26 Mayıs doğumlularda tutulma Güneş’leri ile temas edeceğinden kadersel değişimler, başlangıçlar yaşayabilirler. İşte güneş tutulmasının burçlara etkileri;

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Yeniay sizin yaratıcılık, hobiler, aşk, flörtler, eğlence, çocuklar ile ilgili yaşam alanlarınızda yeni gelişmeler ve başlangıçlar meydana getirebilir. Cinsel enerjiniz artabilir, tutkulu aşklar ve maceralara yönelebilirsiniz. Hamilelik, doğum, çocuklar ile ilgili kavramlar da önümüzdeki birkaç ay gündeminizde yer alabilir. Hayatınızı değiştirecek sürpriz ve hızlı gelişmelere hazır olun.

BOĞA (21 Nisan-21 Mayıs)

Yeniay ev, yuva, aile ve ebeveynlerle ilgili konuları öne çıkarabilir. Aile ilişkileriniz güçlenebilir. Evde toplantılar olabilir, misafir ağırlayabilirsiniz. Ebeveynler ile ilgili konular sizi bu ay daha fazla meşgul edebilir. Kalabalık aile organizasyonları, partiler düzenleyebilirsiniz. Ev, emlak, mülk, alım, satım, kiralama, taşınma gibi konularda yeni girişimler söz konusu olabilir.

İKİZLER (22 Mayıs–21 Haziran)

Yeniay eğitim, iletişim ile ilgili fırsatlar, seyahat, tatil ve geziler gündeme gelebilir. Yabancı kültürler ve ülkeler ile bağlantılar artabilir. İşinizin tanıtımı, iletişim, reklam, halkla ilişkiler, promosyon, internet çalışmalarına başlayabilirsiniz. Basın, yayın ve medya ile ilgili konularda da girişimlerde bulunabilirsiniz.

YENGEÇ (22 Haziran-22 Temmuz)

Yeniay maddi kaynaklarınızla ilgili konuları öne çıkarıyor. Bu dönemde maddi manevi güven duygunuz yükselebilir. Ailenizden maddi destekler alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bu dönemde lüks ve pahalı ürünler her zamankinden daha fazla dikkatinizi çekebilir. Kişisel bakım, eğlence, konfor için fazla harcama yapabilirsiniz. Finansal durumunuzda hızlı ve sürpriz değişimler olabilir.

KOÇ; 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, Koç burcunda önümüzdeki bir yıllık süreçte ailevi, yuvanız, çocuk sahibi olma veya çocuklarınızla ilgili konularda etkilidir. Şu andaki şartlar güvence-sorumluluk olgularını bir hayli vurguluyor. Ev sahibi olmak, ailelere yönelik işlerde çalışmak, yuva kurmak, aile olmak, ailenin büyümesi gibi. Bütün bu gelişmelerin ardında yatan gerçek, güvence arzusu olacak. Çocuk sahibi olmak, çocuklara yönelik bir alanda çalışmak, farklı bir şeyler yapmak ihtiyacı yine bu tutulmanın özünde yer alıyor. Doğum haritanızda bu tutulmayı destekliyorsa yavaş yavaş bu değişimler gerçekleşecektir. Korkular, hepimizin içinde az veya çok miktarda vardır. İnsan ayağını sağlam yere basmak ister. Tutulmanın işaretleri gösteriyor ki, korkuya kaygıya neden olan durumlar çözüme kavuşacak, farklı bir çıkış yoluyla halledilecek.

BOĞA; 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, Boğa burcunda , önümüzdeki bir yıl içinde çevre değişikliği yoluyla bilginizi, tecrübenizi uygun iş ve alanlarda gösterme fırsatı yakalayacaksınız. Sizi farklı bir gelişme ile ödüllendirecek bu Tutulma, sosyal çevrenin değişimi anlamına geliyor. Yakınlarınız da bundan fayda görebilir. Yaşam şekliniz ve yaşınıza göre, bu değişimler eğitim görmek, eğitim vermek, bilgilenmek, bilginizi ifade etmek, ailelere, kadınlara yönelik işlerde başarılı olmak şeklinde hayat bulur. Bildiğiniz, tanıdığınız ve belki de çok yıllar önce yaşadığınız bir yere tekrar dönüş gibi gelişmeler de görülür. Kardeşlerinizle bağınız güçlenir. Belki de aranızda sorunlar vardı, şimdi bunları çözümlemek kolaylaşır. Bu Tutulmada dikkate değer bir nokta var. Ailevi konularda illaki ben haklıyım, ben ne istersem o olur dememek. Görüş almak, karşılıklı konuşmak, artı ve eksileri hesaba katmaktır. Önünüzde uzun bir yol var. Sabırlı, bilinçli ve mantıklı olursanız kazanırsınız.

İKİZLER; 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, İkizler burcunda , finansal konularda önümüzdeki bir yıllık güvence elde etmek amaçlı gelişim anlamı taşıyor. En rahat olanınız bile, parayı önemseyecek. Paranın gücünün ne kadar çok kapıyı açtığını bilerek hayatını garanti etmek isteyecek. Tutumluluk ikizler için otomatik olarak kıymetli olgu haline gelecek. Bir iş kurmak, işinizi geliştirmek, para kazanmak, yarınları sağlam bir temel üzerine oturtmak arzusu, daha fazla kazanma isteği verecek. Aile işleri, ailenin korunması kollanması, bir yuva kurmak, aileyi büyütmek ve buna yönelik planlar projeler yapılacak. Bu Tutulma doğum haritanızdaki oluşumlarla örtüşüyorsa, yazdığım gelişmeler hayatınızda yavaş yavaş görülmeye başlar. Şimdi bu Tutulmada dikkat edilecek bir nokta var. Herkesi dost sanmamak veya insanların sürekli sizi onaylamalarını, alkışlamalarını beklememek. Siz kendinizden, yaptığınız işten emin misiniz, siz kazandığınızın kıymetini biliyor, ona göre yaşıyor musunuz işte bu önemli. Hayatı bu kadar kasmayın, sürekli endişelerle yaşamı kendinize zehir etmeyin.

YENGEÇ; 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, Yengeç burcunda , önünüzdeki bir yıla yayılan ve yavaş yavaş hayatınızda yerli yerine oturan bir gelişim yoludur. Bundan ilişkiniz veya ilişkiyle alakalı kararlarınız da nasiplenecektir. Onun için yorumunuzdaki olasılıkları geniş bir sürece yayarak bakınız. Öncelikle kişiliğinizde meydana gelecek olumlu yöndeki değişimler, gelişmeler hayata bakışınızı, ideallerinizi, yaşam görüşünüzü, hedeflerinizi yeniden şekillendirmede etkili olacak. Bu etkilenme, kendinize ait kararları verirken geçmişe göre farklılık taşıyabilir. Eskiden hassastınız, belki de sürekli endişeliydiniz. Şimdi ne yaptığınızı bilecek, eğer bir arzunuz, isteğiniz varsa, bunun elde etmek için mücadele edeceksiniz. Doğal olarak bu güven artışı, işinize, ilişkinize yansıyacak. Daha doğru tercihlerin yapılmasını veya mevcut durumun gerçekçi görülmesini sağlayacak. Sorun varsa, çözüm aranacak. Mutluluk varsa, sürekli kılınacak. Evlilik, boşanma veya uzun süredir devam eden ilişkide sorumluluk, güven olguları öne çıkacak. Her şeyden önce siz kendiniz için neyi doğru neyin yanlış olduğunu bileceksiniz. Bu Tutulmada dikkat edilecek nokta, finansal anlamda önünüzü görmediğiniz işlere kalkışmamanız, paranızın değerini bilmeniz ve olur olmaz işlere zaman ve para harcamamanızdır.

ASLAN; 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, Aslan burcunda önünüzdeki bir yıllık sürecin, sağlık-çalışma hayatı-güvence ve doğru kararların tespitinde önem taşıyacak. Sizi belli bir sınır içinde yaşatan veya yaşamaya mecbur kılan koşulları aşmak için mücadele edeceksiniz. Fiziksel ve ruhsal anlamda pes etmek yerine, ayakta duracak şekilde hayatınızı ele alacaksınız. Bazen hayaller insanı gerçeklerden uzaklaştırır. Şimdi idealler önem taşıyacak. İnandığınız bir yol, dava veya özel konuda kendinize hedef belirleyeceksiniz. Silkelenerek, kendinizi toparlayarak, birey olarak sahip çıkarak ilerlemenin, birilerine güvenip yaşamaktan daha önemli olduğunu anlayacaksınız. Vücudunuza, kişisel sağlığınıza, görüştüğünüz insanlara dikkat edeceksiniz. Belki bazen zorlanacaksınız. Ancak içgörünüz, sezgileriniz, sağlam kökleriniz, karakteriniz size yoldaşlık edecek. Bu Tutulmada dikkat edilecek nokta, iş hayatınızla ilgili konularda agresif tepkilerde bulunmamak. Sakinlikle, mantıkla duruma bakalım.

BAŞAK; 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, Başak burcunda önünüzdeki bir yıl içinde yaşanacak gelişim ve değişimlerin göstergesidir. Arkadaşlık ilişkileri, sosyal çevre, aileye dönük plan ve projeler, hedef belirleme, güvence dolu geleceğin kurulması yönünde etkilidir. Toplum hayatında yer almak, başkalarına ışık olacak çalışmalara imza atmak, ailenin büyümesi, gelişmesi yönünde kararlar vermek bu Tutulmanın özünde yer alıyor. Başaklar çok yoruldu biliyorum. Bu Tutulma yavaş yavaş sizi memnun edecek. Net bir şekilde yolunuzu belirleyeceksiniz. O yolda güvenle yürüdüğünüzü, büyüdüğünüz geliştiğinizi görecek ve bunun tadına varacaksınız. Sizi destekleyen aileniz veya yakın dostlarınız olacak. Birey olarak ayaklarınızı sağlam yere basacaksınız. Bu Tutulmada dikkat edilecek nokta. Özellikle bugünlerde, endişeyle, aşırı kaygıyla meselelere yaklaşmamanızdır. Sadece tedbirli dikkatli olun bu kafidir.

TERAZİ; 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, Terazi burcunda toplum hayatınızdaki yerinizi ve saygınlığınızı belirlemeniz yolunda bir gelişim basamağının çıkılmasıdır. Önümüzdeki bir yıllık süreçte ailenizin ve kendinizin hedeflerini, rotasını tespit edeceksiniz. Sizin varlığınız, idealleriniz, güvenceniz her şeyden önemli olacak. Öyle bir gelişme yaşanır ki, hem işinizde hem yuvanızda dengeler yerli yerine oturur. Sizin için artık bundan böyle duygular değil, gerçekler ve idealler önemlidir. Duygularınızın sizi etki altına alarak, gereksiz endişelere sürüklemesine izin vermeden, yaşam hedefiniz için canla başla çalışmanızdır. Bireysel anlamda sorumluluk almak çok önemli. İnanmak önemli. Siz öncü bir burçsunuz. İnisiyatif alabilirsiniz. Benim yolum, benim geleceğim, benim amacım önemli diyerek hem iş hem aile hayatınızı dengeli şekilde düzenleyebilirsiniz. Bu tutulmada dikkat edilecek nokta, finansal konularda geleceğe dönük yatırımlara önem vermektir. Paranızın kıymetini biliniz.

AKREP; 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, Akrep burcunda, önümüzdeki bir yıllık süreçte size, yeni bir çevrede yaşamak, iş sahibi olmak, kendinizi kabul ettirmek yönünde kuvvet kazandırıyor. Yaşam şeklinize ve yaşınıza göre, bir proje hazırlamak, ailelere rehberlik etmek, yüksek lisans yapmak, üniversiteye başlamak, tez hazırlamak, uluslar arası projede yer almak gibi olumlu gelişmeler yaşatır. Kendinizi yepyeni bir hayata hazırlarsınız. Felsefeniz, fikirleriniz ve duruşunuzla saygınlık kazanırsınız. Tecrübe edinirsiniz, bildiğiniz bir alanda söz sahibi olursunuz. Yurtdışında ve başka bir şehirde, çevrede yaşayan biriyle tanışırsınız. Evlenirsiniz, ev kurarsınız. Vatanınız, toprağınız, bayrağınızı gibi milli duygulara daha fazla önem verirsiniz. İnsanlara rehberlik edersiniz. Bu Tutulmada dikkat edilecek nokta, bugünlerde iş ve ilişkinizle ilgili değişimleri akıllıca gözden geçirmenizdir. Hiçbir işinizi oldubittiye getirmeyin. Tutulma size yepyeni fırsatlar kazandırana kadar aceleci olmayın.

YAY; 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, Yay burcunda önümüzdeki bir yıla yayılan gayet önemli gelişmelerin işaretçisidir. Bunlar sırasıyla finansal ortak paylaşımlar (aileye, eşe ait) ilişkide sadakat ve güvence, aileyi ilgilendiren meseleler, partnerin ailesiyle ilişkisi, bankalarla ilgili kredi ve yatırım mevzuları, ev sahibi olmak gibi konularda güvence olgularını kapsıyor. Bu Tutulma güçlü bir ilişki ve ortaklığın işaretçisi olabilir. Yapılacak evlilik veya ortaklık sizi maddi anlamda büyütür, geliştirir. Eski borçlar, gerek tutumlu davranmanız gerekse kazanç kaynaklarınızın artışıyla kapatılır. Uygun koşullarda bir ev alınabilir, bir iş kurulabilir. Bütün bu gelişmeler Tutulma ile örtüşen doğum haritanızdaki işaretlere göre hayat bulur. Ancak genel anlamıyla Yaylar için yukarıdaki gelişmeler aşağı yukarı bu doğrultudadır. Fikirlerinizi, yeteneğinizi, tecrübenizi geliştireceğiniz işlere yönelin. Büyük düşünün, kendinize güvenin, yatırıma yönelik paranızı değerlendirin. Bu tutulma size zarar veren bir ortaklığı, ilişkiyi bitirecek, size yarar sağlayacak beraberlik, ortaklık ve fırsatları karşınıza çıkaracaktır.

OĞLAK; 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, Oğlak burcunda önümüzdeki bir yıllık süreç, ilişkinin niteliği ve saygı-sevgi-güven olgularına göre şekillenecektir. Yanlış olan, zarar veren, ortaklıklar sona erer, hakikaten güvenilir olan büyür, gelişir, zenginleşir. Bekar Oğlaklar için bu Tutulma evlenmek, yuva kurmak, bunca sene tek başına yüklendiğiniz sorumlulukları paylaşmaktır. Kader size, bundan sonrasında eşlik edecek kişiyi kazandırır. Problemli olduğu halde, tek başınıza her türlü koşulda sabırla yürüttüğünüz ilişki sona erer. Çünkü bunun size bir faydası kalmamıştır. Yeni bir sayfa açmaya istekli olun. Kendi kendinizi engellemeyin. Eğer siz ilişkide sadakatsiz davranırsanız, bu süreçte eşinizin sizi bırakması mümkündür. Onun için, Yengeç-Oğlak aksında oluşacak Güneş veya Ay Tutulmaları önümüzdeki yıllara damgasını vuracak sizin için hayırlı olanı getirecektir. Siz gelişime ne kadar açıksanız, gelişimin ibresi o kadar size yakındır. Benim size tavsiye şu günlerde özellikle, finansal konularda biraz temkinli olunuz. Dereyi görmeden paçaları sıvamayınız.

KOVA; 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, Kova burcunda sağlıklı yaşam ve sağlıklı bir ilişkinin hayatımızdaki önemini vurguluyor. Bize can olana, aynı şekilde derman olana yönelmek gerekiyor. Önümüzdeki bir yıllık süreçte, güven vermeyen, eğreti duran, yoran hiçbir şeyi hayatımızda tutmamamız gerektiğini anlayacağız. Verimsiz işlerden, ilişkilerden, gereksiz yere üzüldüğümüz meselelerden hayat bizi uzaklaştıracak. Buna bizim de gönüllü olmamız gerekiyor. Çünkü direndiğimiz ve bazen direttiğimiz her ne varsa ve bizi kendimizden uzaklaştırıyorsa ona bağımlı kalmaya devam etmek bizi bedenen ve ruhen hasta edebilir. Belki de bu Tutulma, bütün bunları görerek fark ederek kendinize gelmenizi sağlayacak. Tutulmanın haritanızdaki yansıması önemli. Bu yorumda sözünü ettiğim gelişmeler haritanıza göre anlam kazanacak. Bugünlerde ilişki ve ailevi konularda gerçekçi olmamız gerekiyor. Kendimizi ifade edebildiğimiz, keyifli hissettiğimiz ilişkilere önem vermeliyiz. Böylece mutlu olabiliriz.

BALIK; 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, Balık burcunda aşk hayatımızı sadece tensel olarak değil, gönül olarak da geliştiren büyüten ve bize yoldaşlık edecek bir oluşumdur. Önünüzdeki bir yıllık süreçte bir yandan aşkı anlamlı kılacak gelişmelerle ve diğer yandan geleceğinizi garanti altına alacak kararlarla kendinize geleceksiniz. Kimi Balıklar bir evlat sahibi olarak, bazıları aşka kavuşarak, kimileri kendinle barışarak yoluna devam edecek. Bu olumlu tutulma yavaş yavaş hayatınızdaki gelişmeleri size kazandıracak. Doğum haritanız önemli. Çünkü Tutulmanın size kazandıracağı bu güzellikler bu sayede sizde yansıma bulacak. Ancak genel anlamda söyleyebiliriz ki, işlerliği, verimliliği olana yöneleceğiz. Bize güven vermeyen ilişkilerle zaman kaybetmeyeceğiz. Bugünlerde size tavsiyem yeteneklerinize, tecrübelerinize uygun işlere yönelmeniz ve değişime, yeniliklere açık olmanızdır. Karşınıza çıkan teklifleri bu bakış açısıyla değerlendiriniz.



